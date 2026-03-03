Operación Costa: así cayó red ligada a la mafia albanesa que enviaba droga a Europa

Operación Costa dejó 16 detenidos en Ecuador, entre ellos un exasambleísta, y reveló una red vinculada a la mafia albanesa

La Operación Costa dejó 16 detenidos en Ecuador y otros implicados en Europa, tras una investigación de 20 meses por nexos con la mafia albanesa.

Tras 20 meses de investigación y 26 allanamientos simultáneos, la Policía detuvo a 16 personas en Ecuador —entre ellas un exasambleísta y empresarios exportadores— y a otros implicados en Europa. Las incautaciones superan las 7,4 toneladas de cocaína y los $ 346 millones en el mercado europeo.

La madrugada del martes 3 de marzo no fue una más. Mientras la mayoría dormía, equipos especializados de la Policía Nacional irrumpían en viviendas y oficinas en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro. En total, 26 allanamientos ejecutados de forma simultánea marcaron el punto más visible de una investigación que tomó un año y ocho meses y que conectó puertos ecuatorianos con operadores del narcotráfico en Europa.

El resultado: 16 detenidos en Ecuador, cuatro mujeres y doce hombres, y otros arrestos en el exterior, en el marco de lo que las autoridades bautizaron como Operación Costa.

Entre los aprehendidos figuran empresarios vinculados a una empresa exportadora y el exasambleísta por El Oro, Jorge Salomón Fadul Franco, señalado como parte del engranaje que habría facilitado el envío de droga hacia el mercado europeo.

El origen: 572 kilos en El Oro

La historia comenzó en octubre de 2024, cuando en el sector Barbones, provincia de El Oro, la Policía incautó 572 kilos de clorhidrato de cocaína durante el operativo Leiazel. Ese decomiso permitió identificar una estructura local que, según la investigación, mantenía nexos con ciudadanos albaneses investigados en Países Bajos, Bélgica y España.

A partir de entonces, se activó un intercambio permanente de información con agencias internacionales como Europol y la DEA, además de unidades especializadas de Bélgica y Países Bajos.

Durante 20 meses se ejecutaron cuatro grandes operaciones coordinadas en Ecuador y Europa.

El exasambleísta Salomón Fadul es uno de los 13 aprehendidos durante el operativo ejecutado en tres provincias del país. Christian Vinueza

7,4 toneladas y $346 millones

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, en total se incautaron 7,4 toneladas de cocaína:

3,7 toneladas en Países Bajos (en dos fases).

3,2 toneladas en Bélgica.

572 kilos en Ecuador, que dieron origen al caso.

El valor estimado de esa droga en el mercado europeo asciende a $ 346 millones, una cifra que —según las autoridades— representa la afectación económica directa a las economías criminales vinculadas a esta red.

Reimberg describió la estructura como una organización jerarquizada, con funciones definidas para el acopio, contaminación de carga, logística económica y envío de droga a través de los puertos ecuatorianos con destino a Europa.

¿Cómo operaba la red?

De acuerdo con la investigación, el modus operandi consistía en contaminar contenedores con droga dentro de cargas de exportación legal, utilizando estructuras empresariales formalmente constituidas como fachada.

La red contaba con roles diferenciados:

Acopio y almacenamiento de la sustancia.

Preparación y empaque.

Gestión documental para exportaciones.

Coordinación logística en puertos.

Manejo financiero y presunto lavado de activos.

Contacto con operadores europeos.

En Ecuador, las autoridades identificaron como presunto líder de la estructura a un empresario orense detenido en Machala. Junto a él fueron capturados representantes legales, accionistas y administradores de la empresa exportadora investigada.

El exasambleísta Fadul figura como presidente de esa compañía, según la información oficial.

Los bienes incautados

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron:

Más de $ 800.000 en efectivo (cerca de un millón, según el reporte oficial).

Lingotes y joyas de oro.

14 vehículos de alta gama.

20 teléfonos celulares.

2 armas largas y 4 armas cortas.

Todos estos bienes fueron incorporados a la investigación por presunto origen ilícito.

Alcance internacional

Además de los 16 detenidos en Ecuador, en Europa fueron arrestados ciudadanos albaneses, neerlandeses y rumanos, considerados financistas y operadores logísticos de la red.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que la coordinación incluyó un centro de monitoreo conjunto en tiempo real con agencias internacionales, lo que permitió ejecutar acciones simultáneas en ambos continentes.

Para el Gobierno, la Operación Costa representa uno de los golpes más relevantes contra una estructura vinculada a la denominada “mafia albanesa” con presencia en el país.

Los detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hasta Guayaquil y quedaron a órdenes de la justicia. La causa que se les imputa es delincuencia organizada, sin perjuicio de que durante la formulación de cargos se determinen otros posibles delitos vinculados al narcotráfico.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance patrimonial de la red, posibles ramificaciones adicionales y responsabilidades individuales.

