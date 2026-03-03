Shakira convierte el Zócalo en una fiesta masiva ante más de 400 mil asistentes

El concierto gratuito del 1 de marzo transformó el corazón de la capital mexicana en un momento histórico para la colombiana

Shakira levantando la bandera mexicana, uno de los momentos más emblemáticos de esta presentación.

El 1 de marzo, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la famosa cantante colombiana Shakira ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México tras varias presentaciones en suelo mexicano; al domar la plaza pública más emblemática de la capital, la artista cerró su paso por el país, con un espectáculo masivo lleno de himnos y coreografías ya icónicas dentro de su trayectoria.

Desde horas antes del inicio del show, miles de personas comenzaron a congregarse en el Centro Histórico para asegurar un lugar; lo que se vivió esa noche superó expectativas: el corazón de Ciudad de México se transformó en un escenario multitudinario donde generaciones distintas corearon sus éxitos más recientes propios de su ultimo álbum y clásicos que han marcado su carrera como Antología y otros sencillos de la era ¿Dónde están los ladrones?.

Un nuevo récord de asistencia en el Zócalo

De acuerdo con cifras oficiales difundidas por autoridades capitalinas, más de 400 mil personas asistieron al concierto, convirtiéndolo en uno de los eventos musicales más concurridos realizados en el Zócalo. Medios como Billboard destacaron que la presentación rompió récord de asistencia para una artista femenina en ese recinto.

Así se veía la Plaza de la Constitución desde las alturas. Cortesia

El evento formó parte de la estrategia cultural del gobierno local para ofrecer espectáculos gratuitos de gran formato en espacios públicos. Según reportes de prensa, el concierto fue financiado con recursos públicos en colaboración con promotores privados, en un esquema similar al utilizado en otros shows masivos realizados en la plaza.

Hoy tengo una mezcla de

emoción, nostalgia y agradecimiento

Hoy es nuestro último día aquí

en México, mi casa. Shakira cantante

El repertorio de éxitos y momentos estrella

Durante la noche, Shakira ofreció un recorrido por distintas etapas de su carrera, combinando los temas de su más reciente etapa con clásicos que la consolidaron a nivel global. El público respondió con especial euforia a canciones como Las de la intuición y Waka Waka, pero también a sencillos más recientes véase el caso de la popular BZRP Session #53.

Uno de los momentos destacados fue la interpretación de su nueva colaboración Algo tú con Beéle, artista que también fue invitado al concierto la noche anterior y que gran escala forma parte de su etapa actual bajo colaboraciones previas como fue el remasterizado de aniversario de Hips Don’t Lie junto a Ed Sheeran.

A lo largo del espectáculo, la artista también dedicó palabras de cariño a México, reforzando la conexión que ha construido con el público del país.

Shakira durante su presentación en Miami, como parte de Las Mujeres ya no lloran World Tour. Kevin Mazur

La magnitud del recinto y la cifra de asistentes terminaron por sellar una noche que ya es considerada histórica dentro de su gira, tal cual expresó la colombiana "no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana", enalteciendo su cariño y fidelidad a los fanáticos dentro de la región, finalizando su intervención sosteniendo con orgullo la bandera tricolor.

