Taylor Swift consolida su reinado global al liderar las ventas globales según la IFPI

Con su cuarto año consecutivo en la cima y seis liderazgos en total, Swift reafirma un dominio histórico en la música global

El escenario global vuelve a tener un solo nombre en lo más alto: Taylor Swift. Considerada por muchos como “la industria musical” en sí misma, la cantante fue nombrada, por cuarto año consecutivo, la artista más vendida del mundo en 2025 por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI en inglés), confirmando un dominio que ya no es tendencia, sino reinado.

Cabe destacar la relevancia de la IFPI dentro de la industria musical: la organización representa a la industria discográfica a nivel mundial y es reconocida por publicar anualmente el ranking Global Recording Artist of the Year, que mide el desempeño global de los artistas al combinar ventas físicas, descargas digitales y reproducciones en plataformas de streaming, tanto gratuitas como de pago. A diferencia de otros listados, este ranking evalúa el impacto total a escala internacional, sin centrarse en un solo mercado.

En un listado marcado por algunos de los nombres más influyentes del panorama actual como: el grupo surcoreano Stray Kids, quienes ocuparon el segundo lugar; Drake, en el tercero; The Weeknd, en el cuarto; y Bad Bunny, en el quinto, la showgirl por excelencia, volvió a imponerse en la cima, superando a artistas que también dominaron plataformas y mercados durante el año.

Lo cierto es que, con este reconocimiento, Swift suma su sexto liderazgo en el ranking, teniendo en su historial de victorias al 2014, 2019 y del 2022 al 2025, convirtiéndose en la artista con más títulos en la historia del listado. Sin omitir los cuatro años consecutivos en el primer lugar, un logro que reafirma su dominio comercial en plena era del streaming.

Pero... qué lanzamientos oficiales están alineados a estas victorias

Taylor Swift durante la promoción temprana de la era Showgirl, estrenada oficialmente el 3 de octubre de 2025. Mert Alas & Marcus Piggott

2014: Lanzamiento de 1989, primer álbum 100% pop de Swift, con singles como: Shake it Off, Blank Space y Style.

2019: La llegada de Lover, con temas como: Me!, Cruel Summer y la homónima Lover.

2022: Publicación del álbum décimo álbum de estudio, Midnights, que dominó listas y plataformas digitales.

2023-2024: El fenómeno global del The Eras Tour, acompañado por las regrabaciones Speak Now (Taylor's Version) y 1989 (Taylor's Version), además del lanzamiento de The Tortured Poets Department.

2025: Anuncio y lanzamiento de TS12, The Life of a Showgirl.

Entre showgirls y masters: la estrategia detrás del número uno

Más allá de las cifras, el liderazgo de Swift durante el 2025 también responde a una narrativa cuidadosamente construida. El lanzamiento de The Life of a Showgirl no solo representó una nueva etapa estética, sino un evento cultural que activó preventas masivas, ediciones físicas especiales y un alto volumen de reproducciones en sus primeras semanas.

Las múltiples variantes físicas del álbum no se limitaron a cambiar la portada: cada edición incluía contenido exclusivo, como poemas escritos por la propia Taylor, además de diferencias en el prensado de los vinilos. La estrategia no se restringió a este formato; también se extendió a CDs y cassettes, acompañados de boxsets especiales que incentivaron la compra en distintas versiones, una estrategia que el equipo de Swift mantiene a día de hoy con la oficialización de Opalite como segundo single de la era.

Taylor para el anuncio de recuperación de los masters de sus 6 primeros álbumes de estudio. Instagram

Pero, el impacto no se limita a un solo álbum. En paralelo, la recuperación progresiva de sus grabaciones originales, tras años de disputa por la propiedad de estos, revitalizó su catálogo completo. Las Taylor’s Version no solo reintrodujeron discos clásicos en el mercado, sino que generaron nuevos picos de consumo en streaming y ventas físicas, ampliando el alcance de su discografía a nuevas audiencias, lo que de igual manera se evidenció durante el The Eras Tour.

Esta combinación entre presente y pasado explica en parte por qué Swift no solo lidera un año, sino que sostiene un dominio continuado. En una industria donde la permanencia es cada vez más difícil, su estrategia demuestra que el espectáculo y la propiedad pueden ir de la mano para construir algo más que un éxito puntual: un reinado comercial.

