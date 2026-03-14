Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Escaso control a vehículos y motos

Las autoridades están llamadas a realizar controles más exhaustivos del parque automotor, que permitan brindar seguridad

A diario, miles de motocicletas circulan en el país realizando maniobras riesgosas, con más de tres ocupantes y hasta con carga que excede su tamaño, lo cual genera peligro para los demás actores viales: peatones y conductores. Su uso se ha intensificado en los últimos años pues son empleadas para trabajar, contribuyendo a agravar la contaminación ambiental. Emiten gases tóxicos y fuertes ruidos que causan molestias en los habitantes, pese a que han pasado por la revisión técnica de los municipios.

La situación no es ajena a los demás automotores. Hay vehículos que circulan con luces LED que dificultan la visibilidad de conductores, emiten humo y, como lo ha denunciado este Diario, hasta sin placas.

La problemática revela falencias en los procesos de inspección de los municipios, pero también exponen la falta de regulación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para actualizar los parámetros de emisión que deben cumplir los automotores y que deben ajustarse a estándares internacionales.

Las autoridades están llamadas a realizar controles más exhaustivos del parque automotor, que permitan brindar seguridad a los actores viales y que no afecten la salud de las personas. De este modo se evitará que las cifras de víctimas por siniestros de tránsito aumenten y también se contribuirá a combatir la acción delictiva en el país.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Escaso control a vehículos y motos

  2. Cartas| Los imperios y sistemas políticos no terminan de forma abrupta sino gradual

  3. Cartas de lectores | Hace 50 años, guerra, extraterrestres o fin del mundo…

  4. Cartas de lectores | La joya de la corona no es la Fiscalía General del Estado

  5. Cartas de lectores | Donald Trump, el libertador

LO MÁS VISTO

  1. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  2. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  3. Marchas en Quito hoy: vías afectadas por movilizaciones este viernes

  4. Puente entre Guayaquil y Daule se deteriora y peatones denuncian alto riesgo

  5. Abogado de Álvarez solicita cambiar prisión preventiva por presentaciones periódicas