A diario, miles de motocicletas circulan en el país realizando maniobras riesgosas, con más de tres ocupantes y hasta con carga que excede su tamaño, lo cual genera peligro para los demás actores viales: peatones y conductores. Su uso se ha intensificado en los últimos años pues son empleadas para trabajar, contribuyendo a agravar la contaminación ambiental. Emiten gases tóxicos y fuertes ruidos que causan molestias en los habitantes, pese a que han pasado por la revisión técnica de los municipios.

La situación no es ajena a los demás automotores. Hay vehículos que circulan con luces LED que dificultan la visibilidad de conductores, emiten humo y, como lo ha denunciado este Diario, hasta sin placas.

La problemática revela falencias en los procesos de inspección de los municipios, pero también exponen la falta de regulación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para actualizar los parámetros de emisión que deben cumplir los automotores y que deben ajustarse a estándares internacionales.

Las autoridades están llamadas a realizar controles más exhaustivos del parque automotor, que permitan brindar seguridad a los actores viales y que no afecten la salud de las personas. De este modo se evitará que las cifras de víctimas por siniestros de tránsito aumenten y también se contribuirá a combatir la acción delictiva en el país.