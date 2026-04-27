Foro por la Democracia rechaza cancelación de UP y Construye y alerta riesgo democrático

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

La cancelación de los movimientos Unidad Popular (UP) y Construye es rechazada por el Foro por la Democracia. La organización, integrada por 20 abogados y analistas políticos, exhorta a la ciudadanía ecuatoriana a reaccionar ante el accionar del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Denuncian reducción del espacio democrático

El domingo 26 de abril de 2026, el órgano electoral resolvió la cancelación de ambas organizaciones políticas. Aunque la votación no fue uniforme -pues en el caso de Construye no hubo desacuerdos-, la decisión sobre Unidad Popular requirió el voto dirimente de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Ante esto, el Foro por la Democracia expresó su más enérgico rechazo a la eliminación de estas dos “organizaciones políticas de oposición”. A su criterio, estas decisiones responden a una estrategia para reducir el espacio democrático y concentrar el poder, a pocos meses de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Dudas sobre la legalidad del proceso

La carta señala que “analistas jurídicos y la propia consejera suplente advirtieron que el CNE pudo haber excedido los plazos legales establecidos en el Código de la Democracia para resolver cancelaciones de partidos en el período preelectoral”. Según el Foro, esto refuerza las dudas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en esa etapa.

El pronunciamiento también menciona la suspensión de nueve meses contra Revolución Ciudadana (RC), dictada en marzo de 2026 en el marco del caso Caja Chica. A ello se suman acciones contra líderes del movimiento Renovación Total (RETO), como la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la vinculación del asambleísta Raúl Chávez al caso Goleada.

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Advertencia sobre un patrón institucional

Para el Foro, estos hechos configuran un “patrón institucional alarmante” que afecta principalmente a organizaciones opositoras. Aunque, indica que no prejuzgan responsabilidades penales, advierten sobre el riesgo que esta acumulación de decisiones representa para el pluralismo político.

La organización también cuestionó el adelanto del calendario electoral al 29 de noviembre de 2026, decidido por el CNE con base en informes de riesgos climáticos. A su juicio, la reducción de plazos perjudica a los partidos con procesos en curso, mientras el oficialismo avanza sin obstáculos.

Para la agrupación, estas acciones son propias de regímenes autoritarios y evidencian una deriva preocupante en el sistema democrático. Además, el Foro sostiene que esta confluencia de decisiones debilita la confianza en el organismo electoral y compromete la legitimidad de los comicios.

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Riesgos para el pluralismo y los resultados

En ese contexto, advierte que está en riesgo que la ciudadanía cuente con “opciones reales en las urnas”, así como el reconocimiento de los resultados y, en última instancia, la vigencia de la democracia representativa. “Cuando las instituciones del Estado se convierten en instrumento de exclusión política, se debilita el pluralismo democrático y se erosiona la democracia”, señala el pronunciamiento.

El lunes 3 de mayo de 2026, el CNE entregará el registro electoral a las organizaciones políticas; los ecuatorianos irán a las urnas el 29 de noviembre de 2026.Flor Layedra Torres

Llamado a no guardar silencio

Por ello, el Foro por la Democracia hace “un llamado urgente a la ciudadanía, a la academia, a los organismos electorales internacionales y a los actores políticos para que no guarden silencio”. Asimismo, exhorta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a actuar con “plena independencia” al conocer los recursos que presenten los movimientos Construye y Unidad Popular.

Opiniones de sus miembros

El analista político Alfredo Espinosa, miembro de la organización, también se pronunció en X y sostuvo que “un órgano electoral debe ser independiente, no un instrumento prorrogado del poder de turno”. En la misma línea, la abogada María Dolores Miño señaló que “la democracia exige pluralidad de voces y de partidos”.

A estas posturas se suma el académico Jorge Luis Mazón, quien advirtió que “no podemos permanecer callados cuando parecen querer llevarnos a un sistema electoral estilo Nicaragua”. Por su parte, el abogado Ramiro Ávila enfatizó que “no hay que guardar silencio”.