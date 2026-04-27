PSE y Yasunidos critican cancelación de Unidad Popular y Construye

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CNE canceló Unidad Popular y Construye el 26 de abril por supuestos afiliados insuficientes.

PSE y Yasunidos alertan irregularidades y riesgo democrático en Ecuador durante calendario electoral.

Unidad Popular afirma seguir vigente y cuestiona voto dirimente del CNE vinculado al gobierno Noboa.

Rechazo y preocupación expresaron el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y la agrupación ecologista Yasunidos, frente a la cancelación de Unidad Popular y Construye, como lo aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 26 de abril de 2026 debido a que, supuestamente, ambas organizaciones políticas habrían incumplido el número de afiliados y adherentes permanentes.

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El PSE dijo que la decisión es "preocupante", ya que se se tomó en medio del calendario electoral, pese a que la normativa dispone que la cancelación de los partidos y movimientos políticos "podrá ser resuelta hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones no durante su desarrollo", indicó el partido en un comunicado difundido este 27 de abril de 2026.

Para Yasunidos, la medida fue adoptada "de manera irregular", es "un patrón del uso de las instituciones para disciplinar a quienes resisten al avance autoritario" y considera que el CNE "actúa como órgano alineado con e Gobierno de Daniel Noboa y con su proyecto de concentración de poder".

Además, ambas organizaciones denunciaron que la decisión afecta a la democracia. "El sistema democrático está bajo amenaza, un camino iniciado con las reformas al Código de la Democracia, seguidas por la persecución a líderes sociales y políticos", señaló el PSE. Por ese motivo, Yasunidos adelantó que se mantendrá "vigilante ante nuevos actos vulneren la participación democrática".

Unidad Popular anunció que apelará

Las reacciones en torno a la cancelación de ambos movimientos políticos se difundieron este lunes, en medio de las declaraciones del director nacional de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, quien afirmó que aún no ha recibido la notificación sobre la cancelación. Por ello, aseguró que "la lista 2 de Unidad Popular está presente".

Comunicado Oficial | 🚩🚩



El PSE a su militancia, medios de comunicación y la ciudadanía en general. #PSECentenario#PSENacional#LaNuevaPolitica pic.twitter.com/pu8p89Gqet — Partido Socialista Ecuatoriano (@PSEcuatoriano) April 27, 2026

Según el dirigente, la resolución del CNE carecería de legalidad porque la presidenta del organismo, Diana Atamaint, habría emitido su voto dirimente por un supuesto empate, pero en este caso hubo dos abstenciones y no pronunciamientos a favor o en contra.

La democracia no se cancela.



Desde @Yasunidos rechazamos la decisión de @DianaAtamaint y de la mayoría del @cnegobec de cancelar, de forma irregular, la inscripción de @UnidadPopularUP y @Construye_Ecu.



Denunciamos públicamente el servilismo del CNE frente al gobierno de… pic.twitter.com/sCmjjHlNnV — YASunidos (@Yasunidos) April 27, 2026

Atarihuana aseguró que Unidad Popular no ha reducido sus afiliados y adelantó que la dirigencia apelará y continuará "peleando por la legalidad de su partido".