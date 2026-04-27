Guía oficial 2026: Cómo obtener el turno para la Revisión técnica vehicular en Guayaquil

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

La Autoridad de Tránsito y Movilidad gestiona turnos en línea para optimizar tiempos y evitar filas.



El trámite es obligatorio. Para poder hacerlo no se debe tener deudas pendientes para poder agendar la cita.



Cumplir con la revisión garantiza seguridad vial y evita multas.

Obtener un turno para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Guayaquil es un paso obligatorio para quienes buscan circular de forma regular y cumplir con la normativa vigente. Para este 2026, el proceso se mantiene digital y centralizado, con el objetivo de agilizar la atención y evitar largas filas en los centros de revisión.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ha establecido un sistema en línea que permite a los conductores agendar su cita de manera anticipada.

Paso 1: iniciar sesión y verificar información

El primer paso consiste en ingresar al portal oficial de la entidad, donde el usuario debe registrar los datos del vehículo y verificar que no existen valores pendientes, como multas o tasas de años anteriores.

Paso 2: escoger fecha y hora

Una vez completada esta validación, el sistema habilita la opción para seleccionar fecha, hora y el centro de revisión más conveniente. Es importante elegir un horario acorde a la disponibilidad del usuario, ya que el turno asignado debe cumplirse puntualmente para evitar reprogramaciones.

Paso 3: pagar el servicio

Previo a la cita, los conductores deben cancelar el valor correspondiente al servicio. Este pago puede realizarse a través de canales autorizados, lo que activa definitivamente el turno en el sistema. Sin este requisito, la cita no será válida.

Aquí puedes realizar el trámite: Matriculación vehicular

Conductores acuden a centros de revisión en Guayaquil

¿Qué hacer el día de la cita?

El día asignado, el propietario del vehículo debe acudir con la documentación necesaria, que generalmente incluye la matrícula vigente y el comprobante de pago. En el centro de revisión se evaluarán aspectos técnicos como el estado mecánico, emisiones contaminantes y condiciones generales de seguridad del automóvil.

Recomendaciones

Desde la ATM se recomienda a los usuarios no dejar el trámite para última hora, especialmente en meses de alta demanda, ya que la disponibilidad de turnos puede reducirse. Además, cumplir con la revisión técnica no solo evita sanciones, sino que también garantiza que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas para circular.

Este proceso forma parte de los controles anuales que buscan mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental en la ciudad, en un contexto donde el parque automotor continúa en crecimiento.