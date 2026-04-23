Cierre vial y desvío de autobuses en el norte de Guayaquil: fecha, afectaciones y rutas alternas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desde el viernes 24 de abril se aplican cierres y desvíos en la calle Vicente Maldonado, en el sector de la FACSO.



Las obras incluyen reconstrucción vial y mejoras hidrosanitarias, lo que implica remoción de pavimento en varios tramos.



Varias líneas de buses y el alimentador T3 modificarán sus recorridos, mientras otras retomarán su operación habitual.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció un nuevo cierre vial en el norte de Guayaquil que regirá desde este viernes 24 de abril, como parte de las intervenciones que se ejecutarán en distintos puntos de la ciudad.

Esta medida se suma a una serie de modificaciones en la circulación que la entidad ha implementado en los últimos meses debido a trabajos de mantenimiento y renovación urbana.

Detalles de los trabajos que se realizarán

En esta ocasión, las restricciones se aplican en el sector de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) , específicamente a lo largo de la calle Vicente Maldonado (calle 15 NO), donde se desarrollan obras de mejoramiento integral.

Estos trabajos incluyen la rehabilitación de la vía y la intervención del sistema hidrosanitario, lo que obliga a retirar el pavimento en varios tramos.

Como parte de la planificación, la ATM informó que desde las 09:00 de este viernes se reabrirá el tránsito en la intersección con la calle Costanera, permitiendo que algunas rutas retomen su circulación habitual. Entre ellas, las líneas de autobuses 6, 52, 66 y 108 volverán a operar con normalidad hacia el sector de Mapasingue.

Sin embargo, en paralelo, avanzarán nuevas fases de obra entre la zona de la FACSO y el complejo deportivo Miraflores, lo que implicará cierres parciales y desvíos en el tránsito vehicular. Estas intervenciones afectarán tanto a conductores particulares como al transporte público, que deberán modificar temporalmente sus recorridos.

Rutas alternas en buses y Metrovía

En el caso de la línea 42, se mantendrá su trayecto regular entre Urdesa y Miraflores. Por su parte, la línea 6 aplica ajustes en su ruta de retorno, utilizando vías alternas dentro del sector antes de retomar su recorrido habitual. Asimismo, el alimentador T3 de la Metrovía también modificará su trayecto, incorporando calles como Mapasingue, Enrique Ortega y Víctor Emilio Estrada, entre otras, para garantizar la continuidad del servicio.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y optar por rutas alternas para evitar contratiempos. Además, se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales de la ATM, donde se actualizará el estado del tránsito en tiempo real.

Estos trabajos forman parte de un plan de renovación urbana que busca mejorar la infraestructura vial y optimizar los servicios básicos en este sector del norte de la ciudad. No obstante, mientras se ejecutan las obras, los cierres y desvíos continuarán impactando la movilidad de quienes circulan por la zona.