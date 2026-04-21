Útiles escolares en Guayaquil: lugares para comprar barato y ahorrar dinero

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Bahía de Guayaquil se mantiene como el punto principal para adquirir útiles escolares a precios económicos, con alta variedad de producto



Corredores escolares municipales reúnen a más de 500 comerciantes y ofrecen espacios organizados para facilitar las compras hasta junio.



Comprar al por mayor y concentrar adquisiciones en un solo lugar son estrategias clave para reducir gastos en temporada escolar.

Las familias guayaquilleñas ya comienzan a preparar la compra de útiles escolares , enfocándose en encontrar opciones económicas que les permitan cumplir con las listas sin afectar su presupuesto.

En medio de este escenario, muchos padres de familia recorren distintos sectores de la ciudad en busca de precios más bajos, comparando alternativas para optimizar sus gastos en esta temporada clave.

Los mejores lugares para comprar útiles escolares

Uno de los puntos tradicionales para estas compras es la Bahía de Guayaquil, especialmente en calles como Huancavilca y Coronel, así como Ayacucho y Coronel . En estos sectores se concentra una gran cantidad de comerciantes que ofrecen desde artículos básicos hasta mochilas y uniformes a costos más accesibles.

"Siempre vengo aquí porque llevo mejores precios. Es más conveniente para comprar todo lo que piden en la escuela", comenta una madre de familia que recorría la zona en busca de ofertas.

Los espacios municipales también impulsan el comercio. Como parte de una iniciativa para ordenar la actividad comercial y apoyar a los pequeños vendedores, el Municipio ha habilitado corredores escolares en el centro de la ciudad. En estos espacios participan más de 500 comerciantes autónomos , ofreciendo productos relacionados con la temporada educativa.

Estos corredores están ubicados en calles como Francisco Campos, Benalcázar y Calixto Romero, en sectores cercanos a Noguchi y Lorenzo de Garaicoa. Funcionan en horario de 09:00 a 18:00 y estarán disponibles hasta el 21 de junio, facilitando un entorno organizado para las compras. Mercado Cuatro Manzanas, alternativa ordenada

Otra opción frecuentada por los compradores es el Mercado Cuatro Manzanas, ubicado entre Huancavilca, Franco Dávila, Pío Montúfar y 6 de Marzo. Este lugar destaca por reunir una amplia variedad de productos en un solo espacio, lo que permite ahorrar tiempo durante las compras.

"Aquí es más fácil encontrar todo sin tener que caminar tanto. Además, los precios son competitivos ", señala un padre de familia que acudió al sitio para adquirir útiles escolares.

En las cercanías del Mercado Central, en Guayaquil, se ofrecen réplicas de uniformes escolares a bajo costo.

Claves para reducir gastos

Los propios usuarios coinciden en que una de las mejores formas de ahorrar es comprar en mayor cantidad. Esta estrategia permite acceder a descuentos y, en muchos casos, negociar mejores precios con los vendedores.

Otra recomendación es evitar adquirir los productos en diferentes lugares, ya que esto puede incrementar el gasto final. Realizar todas las compras en un solo punto facilita el control del presupuesto y reduce costos adicionales.