Unidad Popular cancelado: vocal Elena Nájera denuncia que el CNE "justifica ilegalidades"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Elena Nájera rechaza comunicado del CNE sobre cancelación de partidos y lo tilda de ilegal.

Vocal del CNE denuncia que el organismo justifica actos sesgados sin socializar boletines.

Unidad Popular acudirá al TCE y CIDH tras ser eliminado del registro electoral.

La consejera electoral Elena Nájera rechazó el comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la cancelación de las organizaciones políticas Unidad Popular y Construye. Nájera calificó de "ilegal" la decisión de la mayoría del Pleno y denunció que el boletín institucional busca justificar arbitrariedades sin haber sido socializado con ella. Por su parte, los partidos afectados preparan acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y organismos internacionales por la supuesta vulneración de su personería jurídica.

Denuncia de falta de consenso en el organismo electoral

Elena Nájera utilizó sus redes sociales para desmarcarse de la postura del CNE. Según la vocal, el documento difundido por la institución no representa una visión unánime, sino que evidencia el uso de los canales oficiales para encubrir actos sesgados. Nájera sostuvo que el boletín "no instruye, sino que justifica ilegalidades" cometidas por los consejeros de mayoría al extinguir a los dos movimientos políticos.

La funcionaria enfatizó que el contenido del pronunciamiento nunca llegó a su despacho para revisión previa. Esta falta de comunicación, a su juicio, invalida cualquier pretensión de legitimidad institucional en el mensaje enviado a la ciudadanía tras la resolución del 26 de abril de 2026.

Diana Atamaint es la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).Foto: Facebook CNE

Los argumentos del CNE para la cancelación de partidos

El conflicto administrativo se originó cuando el Pleno del CNE decidió cancelar a Unidad Popular y Construye alegando una reducción crítica en su número de adherentes permanentes. De acuerdo con los informes técnicos-jurídicos, ambas organizaciones incumplieron con el artículo 335 de la Ley Electoral, que obliga a mantener registros actualizados de afiliación.

Cronología del proceso administrativo:

Plazo otorgado: Se concedieron 10 días para presentar pruebas de descargo.

Se concedieron para presentar pruebas de descargo. Inconsistencias detectadas : La revisión técnica determinó que no existían fichas ni respaldos documentales suficientes.

: La revisión técnica determinó que no existían ni suficientes. Resolución final: El Pleno aprobó la extinción de la personería jurídica por no alcanzar el mínimo legal de respaldos.

Acciones legales de Unidad Popular ante el TCE y la CIDH

Ante la notificación, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, anunció que iniciarán una ofensiva legal para recuperar su personería jurídica. La estrategia de defensa no se limitará al ámbito nacional, pues consideran que existe una persecución política.

El partido tiene previsto acudir a las siguientes instancias: