El CNE dice que otorgó plazo para defensa de UP y Construye: Así defendió la cancelación

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) defendió su decisión de cancelar a los movimientos Unidad Popular (UP) y Construye. El órgano electoral aseguró este 26 de abril de 2026 que el proceso se desarrolló con apego al debido proceso y al derecho a la defensa.

A través de un comunicado, el organismo sostuvo que aplicó el procedimiento contemplado en el artículo 327, numeral 7, del Código de la Democracia. Según el CNE, tanto Unidad Popular como Construye contaron con un plazo de 10 días para presentar la documentación que respalde el número mínimo de afiliados y adherentes permanentes exigido por la normativa.

El organismo también indicó que los informes técnico-jurídicos aprobados por el Pleno determinaron que las organizaciones políticas tienen la obligación de mantener actualizados y remitir periódicamente sus registros de afiliación, conforme lo establece el artículo 335 del Código de la Democracia.

Sin embargo, tras la revisión de la información entregada, el CNE concluyó que no existían fichas ni respaldos documentales suficientes que permitan validar o actualizar esos datos en las bases institucionales.

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Una decisión en medio de una polémica votación

Las decisiones sobre Unidad Popular y Construye fueron similares en su motivación, pero siguieron caminos distintos al momento de la votación.

Mientras que en el caso de Construye no hubo desacuerdos, la resolución sobre UP requirió del voto dirimente de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Cuatro vocales asistieron a la sesión, que se realizó de forma virtual. El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, argumentó problemas de conectividad para no participar.

En ese escenario, Atamaint y el vocal suplente José Merino votaron a favor de aprobar el informe que recomendaba la cancelación de UP. Los consejeros Elena Nájera y José Cabrera votaron en contra.

Unidad Popular enfrentó un proceso de cancelación después de que el CNE argumentara que no cuenta con le mínimo exigido de adherentes.Foto: Matthew Herrera/ Expreso.

Posteriormente, Nájera solicitó la reconsideración y, en la segunda votación, no solo cambiaron los votos, sino también el orden de intervención.

Nájera se abstuvo y Cabrera también optó por la abstención. La clave estuvo en este último voto, que generó el empate y habilitó a Atamaint a ejercer su voto dirimente para definir la aprobación.

Por ahora, Unidad Popular ha anunciado que recurrirá a instancias nacionales e internacionales. La primera será el Tribunal Contencioso Electoral y luego prevé acudir a la Corte Constitucional.