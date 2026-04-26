Las elecciones adelantadas golpean la elaboración de la planificación local

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber En febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) programó los comicios para el 14 de febrero de 2027.

Un mes después, el órgano electoral modificó la fecha; la adelantó para el 29 de noviembre de 2026.

Las tiendas políticas han tenido que apresurar sus procesos internos y buscar figuras para los comicios.

El adelanto de los comicios seccionales ha acelerado a las organizaciones políticas del país. En un inicio, las elecciones estaban previstas para febrero de 2027, pero el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió la fecha a noviembre de 2026.

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Carrera por candidaturas

Con ello, la agenda electoral se trastocó. La entrega del registro electoral a las organizaciones políticas será el 3 de mayo de 2026, mientras que del 18 de junio al 18 de julio, los políticos podrán inscribir alianzas y del 2 al 17 de agosto, deberán postular a sus candidatos.

En este contexto, varios líderes políticos buscan, dentro y fuera de sus filas, figuras con las que aspiran a ganar espacios en los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, expertos en política advierten que el adelanto electoral y el énfasis en candidaturas podrían distraerlos de otras acciones igualmente relevantes.

Planes, en segundo plano

En ese escenario, las organizaciones políticas estarían relegando la construcción de planes de gobierno para ciudades, provincias o parroquias, indica Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Eso, pese a que constituye el eje de cualquier gestión local.

Es por eso por lo que “los planes de trabajo terminan siendo meras formalidades y no propuestas elaboradas con base en la realidad”, advierte la politóloga. A su criterio, el problema no es solo coyuntural, sino estructural, pues responde a la fragilidad interna de los partidos y a la ausencia de procesos sostenidos de planificación.

No priorizarán propuestas para mejorar ciudades, provincias o parroquias; la campaña girará en torno a disputas políticas más que a soluciones concretas. Tatiana Quinga, politóloga

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Lo local define lo nacional

Esa omisión, coinciden los entrevistados, tiene un impacto mayor porque lo nacional se construye desde lo local. “Históricamente el país ha configurado su modelo de nación desde las agendas locales”, sostiene el experto político y electoral Alfredo Espinosa, por lo que descuidar esa planificación debilita no solo a los gobiernos autónomos descentralizados, sino también a la proyección de una agenda país.

A ello se suma la falta de fiscalización interna de las organizaciones políticas hacia las autoridades que buscarán la reelección. “No se está evaluando si han cumplido o no sus planes de trabajo ni si merecen nuevamente el respaldo”, señala la consultora María Fernanda Carvajal, quien advierte que ese vacío también impide consolidar liderazgos y candidaturas con base en resultados.

En paralelo, la premura electoral dificulta afianzar proyectos políticos de largo plazo y sostener candidaturas con una visión de permanencia en el poder. Para César Montúfar, sociólogo, politólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, la construcción de liderazgos y proyectos locales requiere tiempo y articulación social, elementos que se diluyen en procesos apresurados y debilitan la representación.

La inmediatez electoral, en algunos casos, diluirá los planes de trabajo; varios candidatos presentarán propuestas sin una agenda local a cuatro años. Alfredo Espinosa, analista electoral

Un electorado con menos información

Con este panorama, los expertos en política consideran que el electorado llegará a las urnas con menos herramientas para decidir. Eso, porque la escasa discusión programática y la limitada información disponible reducen la posibilidad de un voto informado.

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Campañas sin propuestas

En ese contexto, la campaña tenderá a centrarse en lo inmediato y en lo emocional. “Se priorizarán contenidos superficiales en redes sociales antes que propuestas concretas”, advierte Carvajal, lo que podría derivar en decisiones basadas más en percepciones que en planes de gobierno.

Por ello, sostiene Montúfar, este escenario se traducirá en propuestas poco técnicas. Sin una construcción previa, dice, los documentos que se presenten ante el CNE no orientarán una gestión pública efectiva.