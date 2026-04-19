¿Las seccionales podrían volver a cambiar de fecha? El impacto de las demandas en la Corte

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso El CNE adelanta elecciones seccionales a noviembre de 2026 por el Fenómeno de El Niño.

El cambio de fecha de las seccionales tiene al menos seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte.

Analistas alertan de un posible nuevo cambio en el calendario electoral, pese a precisiones legales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sacudió el tablero político al anunciar que las elecciones seccionales de Ecuador se adelantarán para noviembre de 2026. Aunque originalmente estaban previstas para febrero de 2027, la mayoría del Pleno justificó el cambio por el posible impacto del Fenómeno de El Niño. Esta decisión ha generado una ola de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional que podrían volver a cambiar el panorama de las elecciones, mientras partidos como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano denuncian una falta de seguridad jurídica en el proceso.

El complejo escenario de las seccionales

El 27 de marzo de 2026, la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sorprendió con la inesperada decisión de adelantar la fecha de votación de las elecciones seccionales que originalmente estaban previstas para febrero de 2027, trasladándolas ahora a noviembre de 2026, debido a un potencial impacto del Fenómeno de El Niño, advertido por la Secretaría de Riesgos.

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La reducción de los tiempos, sumada a los cuestionamientos por la suspensión de la Revolución Ciudadana y el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye, cambió los planes de las organizaciones políticas, que tuvieron que acelerar el paso para cumplir con los nuevos plazos exigidos por el CNE para participar en las próximas seccionales.

Sin embargo, analistas consultados por Diario EXPRESO sostienen que la certidumbre sobre las elecciones está en juego, en especial porque algunos partidos han recurrido a la justicia electoral y constitucional para intentar revertir la decisión del CNE. Recursos que, de ser aceptados, podrían volver a trastocar un proceso electoral que ya empezó con cuestionamientos a su legitimidad.

Hay seis demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.ARCHIVO

Las demandas ante la Corte Constitucional

“No hay certeza de que (las seccionales) en efecto se vayan a realizar en noviembre porque están presentadas estas acciones de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional es la que puede tener la última palabra sobre esto”, comenta Héctor Muñoz, jurista y exasambleísta, en referencia a las hasta el momento seis demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional.

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Entre los demandantes de la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones están la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Líder. Sin embargo, también hay personas naturales como Jorge Silva, César Guevara y Andrés Albuja, quienes cuestionan la constitucionalidad de la decisión del CNE de adelantar las seccionales.

El debate sobre nuevo cambio electoral

Por su parte, el constitucionalista y analista electoral Esteban Ron sostiene que las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la resolución del CNE no necesariamente implicarían una modificación del calendario electoral ni el retorno de las votaciones a febrero de 2027, fecha para la que originalmente estaban programadas las seccionales.

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“Lo que queda son las demandas de inconstitucionalidad, pero el objetivo no es un tema de revisión de vulneración de derechos, sino de congruencia constitucional con esta resolución (del CNE) y, principalmente, de garantía de la motivación”, comenta Ron. Además, acota que muy probablemente las demandas sean unificadas por la Corte Constitucional bajo el principio de eficiencia procesal.

Muñoz, por su lado, considera que sí pueden producirse cambios, incluso contradiciendo la postura de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien ha dicho que eso no sería posible en medio de un proceso electoral. “Independientemente del criterio de algunos consejeros del CNE, sobre que ninguna resolución de la Corte les puede cambiar o modificar lo que ya se decidió, están equivocados porque solo son la máxima autoridad electoral, no del Estado”, comentó.

La huella negativa del CNE en las elecciones

Con la incertidumbre originada por la decisión del CNE, el exvocal electoral Fausto Camacho señala que lo único que se ha conseguido es desprestigiar a la función electoral y generar mayor recelo en las votaciones. “Sea el calendario que se mantenga, el CNE ha hecho un daño muy grave y es la pérdida de confianza sobre el administrador de las elecciones”, dijo Camacho.

No obstante, el exvocal sostiene que el mejor escenario posible para la ciudadanía y las organizaciones políticas es que todo regrese a como estaba originalmente planificado, en especial si no existen certezas sobre la magnitud del posible Fenómeno de El Niño. “Es una posibilidad (que se regrese al calendario original). Sería el mejor escenario en función de la democracia porque la resolución es írrita, carente de apego a la ley y a la Constitución, y regresar al escenario anterior es lo que corresponde”.

Seccionales: prepararse para cualquier escenario

Al igual que Camacho, el exlegislador Muñoz comenta que “el CNE es responsable de muchos de los temas que están pasando y no han tenido sustento suficiente ni desde lo jurídico ni desde lo político, tomando en cuenta que debería ser un órgano apolítico”. Sin embargo, Muñoz considera que, más allá de lo que suceda en la Corte Constitucional, las organizaciones políticas ya deben trabajar en sus procesos internos y en la elección de candidaturas.

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“Los partidos deberían estar pensando en este momento que (las elecciones) se van a realizar porque no les puede tomar tan de sorpresa más cambios. Deben tener todo listo, buscar candidatos y empezar”, comentó Muñoz, quien también sostiene que este episodio en torno a las elecciones seccionales le resta credibilidad y confianza al proceso electoral.