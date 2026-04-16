Prefectura de Pichincha: movimientos políticos perfilan posibles candidatos

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

A poco más de siete meses de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, los movimientos políticos comienzan a analizar posibles candidaturas para la Prefectura de Pichincha. Aunque aún no hay nombres en firme.

En la Revolución Ciudadana se mencionan varios nombres. Uno de ellos es el de Alexandro Tonello, actual viceprefecto de la provincia, ya que Paola Pabón completará su segundo período, en mayo 2027.

También circula el de la asambleísta Jahiren Noriega, aunque hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial de su equipo sobre una eventual candidatura.

El concejal de Quito, Adrián Ibarra, secretario de la RC en Pichincha, señaló que aún están levantando información, para "perfilar a los mejores candidatos". Adelantó que desde la próxima semana y hasta la primera semana de mayo, en la provincia habrá asambleas distritales, para tratar este tema y la reforma al estatuto.

Jorge Yunda sobre su dupla para correr por la Prefectura

La exconcejala de Quito Carla Cevallos ha intensificado su agenda territorial en parroquias de la provincia. El 8 de abril del 2026 participó en actividades en Yaruquí, parroquia rural de Pichincha. En sus redes sociales también informó sobre reuniones con líderes locales.

Cevallos ya fue candidata a la Prefectura en 2023, en binomio con Jorge Yunda, quien recientemente confirmó su precandidatura a la Alcaldía de Quito.

Consultado por EXPRESO, Yunda señaló que mantiene conversaciones con Carla Cevallos. “Tiene experiencia política y, pese a su juventud, hemos trabajado juntos. Lo definiremos en los próximos días”, afirmó. El exalcalde indicó además que participará en los comicios con el movimiento Centro Democrático.

Quito Jorge Yunda y Centro Democrático: exalcalde habla de primarias y su camino a la candidatura en Quito Mariela Rosero Ch.

Por su parte, Cevallos sostuvo que su eventual participación está en fase de análisis. “Estamos en un proceso serio de diálogo y construcción junto a nuestro equipo. Participar en una elección no es una decisión ligera, sino un compromiso con la provincia”, indicó. Añadió que cualquier definición se tomará en función de “la oportunidad real de aportar al desarrollo de Pichincha”.

¿El oficialismo postulará a un ministro?

En el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, también se revisan nombres. Entre ellos el del ministro de Trabajo, Harold Burbano, como posible aspirante a la Prefectura.

El domingo 12 de abril, Burbano participó en una actividad con dirigentes barriales en Conocoto junto a la ministra de Gobierno, Natali Morillo; Giovanna Ubidia, directora del Seguro Social Campesino; y el concejal afín, Michael Aulestia. El encuentro fue difundido en sus redes sociales, como una evidente señal de búsqueda de posicionamiento político de cara a las seccionales.

Este medio consultó al Director de Comunicación del Ministerio, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo una respuesta.

En la cuenta de Instagram del Ministerio de Gobierno, junto a las fotos, se leía: "En Conocoto se mantuvo un diálogo con los moradores para escuchar sus requerimientos y poder dar respuestas con acciones concretas".