Guayas es el epicentro de la pugna política por seccionales

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Guayas concentra la disputa política rumbo a seccionales 2026 por vacíos de poder en Guayaquil, Durán y la Prefectura.

Procesos judiciales y posibles renuncias activan pugna en Guayas, con señales del Gobierno y la Asamblea.

Pichincha y Azuay muestran menor tensión electoral previa, sin candidaturas fuertes definidas del oficialismo.

¿Guayas es el centro de la disputa política de cara a las seccionales de 2026? La pugna por alcaldías y prefecturas avanza a ritmos distintos en las principales provincias del Ecuador. Mientras en Guayas hay enfrentamientos directos, Pichincha se mantiene al margen del debate más intenso, un fenómeno que puede explicarse a partir de tres elementos.

Te invitamos a leer| Asamblea de Ecuador ha sesionado once veces fuera de Quito desde 2025: destinos y costos

La evidencia de la disputa se refleja en procesos judiciales contra autoridades en funciones, anuncios de renuncia y la reaparición de antiguos liderazgos. La incertidumbre pesa y, según la consultora y máster en comunicación política, Pamela León Andriuoli, el escenario configura un vacío político.

¿Por qué es importante Guayas?

“Guayas no solo es clave por su peso electoral, sino porque está entrando al ciclo preelectoral en una condición anómala: sin liderazgos fuertes en ejercicio”, señala. Cita la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en prisión preventiva; la eventual renuncia de la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, y la ausencia del alcalde de Durán, Luis Chonillo.

“Ese vacío tiene implicaciones profundas. Cuando no hay conducción clara en los principales centros de poder, la elección pasa a ser una disputa por quién logra reconstruir autoridad”, explica la experta.

El alcance de esta pugna también se mide por la participación del Gobierno de Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional. Por un lado, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, coquetea con la posibilidad de una candidatura a la Prefectura. “Nada ha sido decidido todavía. Son tiempos políticos y empiezan los rumores, pero siempre vamos a estar dispuestos a trabajar donde el presidente Noboa lo decida”, dijo.

Marcela Aguiñaga anunció mediante un video su decisión de renunciar a la Prefectura del Guayas y no participar en la reelección.Archivo

El traslado de la Asamblea a Guayas

En paralelo, el Legislativo salió de Quito para sesionar en Guayas. En menos de un mes, Niels Olsen dispuso en dos ocasiones el traslado. A esto se suma que Noboa, en el último mes, ha mencionado la posibilidad de que su madre y asambleísta, Anabella Azín, se postule a la Alcaldía de Guayaquil.

¿Cuál es la situación en Quito?

En Pichincha, el escenario es distinto. Aunque el Gobierno mantiene tensiones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y con la prefecta Paola Pabón, la contienda se perfila entre Muñoz y Jorge Yunda.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ahora detenido, ha respaldó la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz y de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.Leonardo Velazco

El oficialismo no ha impulsado hasta ahora una figura fuerte. El propio Noboa señaló recientemente que las candidaturas de ADN están definidas en un 80%, sin detallar una estrategia clara para Quito.

En Azuay, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y mantiene un enfrentamiento político con el Gobierno. Aun así, en esa provincia tampoco se evidencian candidaturas definidas por parte de ADN ni una disputa abierta previa al proceso electoral.

La estrategia para las elecciones

Un tercer elemento tiene que ver con la estrategia. Para la catedrática de la Universidad del Azuay, Caroline Ávila, en lo que respecta a las seccionales de 2026, pesará más la agenda estratégica que la temática.

“Adelantar elecciones va en la línea de lo estratégico electoral. Entre los principales beneficiarios estarán aquellos nombres ya posicionados entre asambleístas y ministros”.

Ávila también analiza el escenario en Azuay. Considera que, si el actual alcalde queda fuera de la papeleta, se abrirán opciones para otras candidaturas.

Aun así, esto no implica necesariamente una ventaja para el oficialismo. “En Azuay, la idea de cualquiera menos Noboa puede imperar por los problemas de ADN en la provincia”, explica.

Nebot reaparece con discurso

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reapareció el fin de semana pasado en una conferencia. “Yo no he venido a pedir nada para mí; hace muchos años no lo hago, así que quienes no podían dormir ya pueden hacerlo”, sostuvo.

Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, llegó a su cita en el Centro de Convenciones, ubicado en el norte de la ciudad, donde sus invitados lo esperaban.MIGUEL CANALES

Sin embargo, sí envió algunas señales políticas. Habló de la seguridad y la justicia. Con esto, reaparece el PSC en Guayas.

Sin embargo, para la experta Pamela León, Nebot no reaparece como candidato, sino como factor de orden en un escenario desordenado. “Eso, en este contexto de ausencia de liderazgos en funciones, es incluso más relevante”.

Agregó que, cuando una provincia entra a elecciones con vacíos simultáneos en sus principales liderazgos, el sistema político tiende a buscar referencias conocidas que puedan ayudar a estructurar el tablero.