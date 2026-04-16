"Seré uno de los primeros": Veedor Guido Egas impugnará a José De La Gasca para fiscal general

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Veedor denuncia falta de experiencia penal de José De La Gasca y otros 11 candidatos a fiscal.

Coordinador de veeduría advierte sobre sesgos y apadrinamiento político en concurso del CPCCS.

Veedores alertan privilegios de información y falta de respuestas a 19 irregularidades críticas del proceso.

El coordinador de la veeduría, Guido Egas, revela en entrevista exclusiva con EXPRESO que impugnará al exministro de Gobierno, José De La Gasca, en el concurso para fiscal general del Estado. Esta medida surge como respuesta inmediata a la denuncia que el exfuncionario del presidente Daniel Noboa presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para solicitar la separación de Egas del proceso.

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Egas, quien también fue veedor del concurso para contralor general, denuncia presiones en el concurso para fiscal general del Estado y un 'favoritismo' del CPCCS hacia ciertos veedores ciudadanos que habrían tenido acceso privilegiado a información sensible. Pese a que reconoce que su cargo peligra, asegura estar dispuesto a acudir hasta la Corte Constitucional para garantizar la legitimidad del proceso y el respeto a la voz ciudadana.

El exministro José De La Gasca lo denunció en el CPCCS pidiendo su separación del concurso para fiscal general, ¿le tomó por sorpresa?

En un tuit le indiqué al señor De La Gasca que solo el tiempo indicará que los argumentos con los que hice mi pronunciamiento son verdad. Incluso lo invité a encontrarnos en la puerta del CPCCS, pero con su renuncia, porque lo único que él ha hecho es demostrar que las observaciones de la veeduría en cuanto a su postulación son ciertas. Pero no solo es el señor De La Gasca, sino otros varios postulantes que no cumplen con los requisitos.

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¿Se siente con un pie fuera de la veeduría ciudadana?

No. Creo que esto lo que está haciendo es demostrando a la ciudadanía que la veeduría es objetiva e imparcial. Ahora está en manos de los consejeros del CPCCS decirle al Ecuador si están del lado de los ciudadanos y defendernos; o si están del lado del poder, que lo que está haciendo es imponiéndoles situaciones que no están en manos de ellos. ¿Dónde se ha visto que un postulante cuestione evidencias de un ciudadano que hace veeduría? No me he convertido en cómplice de una situación que es clara y evidente.

El exministro José De La Gasca denunció al veedor ciudadano Guido Egas.ARCHIVO/EXPRESO

Usted cuestiona al postulante De La Gasca por una supuesta falta de experiencia, pero él dice que ejerce como abogado desde 2004. ¿En qué fundamenta su crítica?

La normativa solicita que los postulantes tengan experiencia en temas legales correspondientes a la parte penal. El señor De La Gasca presenta certificados de que estuvo en una firma de abogados, que durante un año estuvo con ciertos casos de litigación penal, pero si se van sumando los años, no llegan a los que exige la norma. De hecho, muchos postulantes fueron inadmitidos por este tema, pero la sorpresa es que él pasó este filtro y sigue en el concurso.

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¿Y eso se suma a que fue funcionario del presidente Daniel Noboa?

Los postulantes no tienen que tener ningún tipo de afinidad ni cercanía a ninguno de los poderes del Estado. Cuando uno fue ministro de Gobierno, embajador, condecorado por el presidente, claramente se ve que hay un sesgo, un apadrinamiento de parte del poder actual. Por decir esto es que he recibido esta forma de amedrantamiento, pero debemos perder el miedo si queremos que el país salga adelante.

Si el CPCCS lo saca de la veeduría del concurso para fiscal general del Estado, ¿tomará alguna acción legal contra De La Gasca o el Consejo?

No descarto ninguna posibilidad porque me respalda la verdad y las evidencias. En el momento en el que se abra la etapa de impugnaciones, yo seré uno de los primeros que estaré haciendo la impugnación no solamente al candidato De La Gasca, sino a alrededor de once candidatos más que no deben estar en este proceso.

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¿Tiene el respaldo del resto de veedores? Su antecesor, Hugo Arteaga, denunciaba que había bandos dentro de la veeduría.

Se ha podido armonizar. Afortunadamente he podido tener cercanía y he podido hablar con ambos bandos, por así decirlo, para concienciarles de que este es un tema nacional. Me atrevería a decir que en este momento los grupos que en algún momento estaban divididos por la influencia del segundo grupo que ingresó, se han unido. Fruto de eso fue mi elección como coordinador de la veeduría ciudadana. Tengo el respaldo no solo de mis compañeros veedores, sino de la ciudadanía en general.

El Pleno del CPCCS es presidido por Andrés Fantoni.

¿La veeduría tiene una verdadera independencia? ¿El CPCCS ha intentado acercarse con algún interés?

Hemos denunciado que sí hay ciertos veedores que tienen privilegios de información. Hace poco, entre gallos y medianoche, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió sobre las impugnaciones de los no admitidos y la sorpresa fue que dos veedores, que sabemos que son del segundo grupo, fueron los únicos invitados a esta reunión que empezó a las 23:00 y terminó casi a la 1:00 del día siguiente.

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La directiva anterior renunció en medio de denuncias de irregularidades en el concurso, ¿qué garantía hay de que usted seguirá en ese puesto?

No voy a renunciar. Iré hasta lo último para que este concurso se encamine bien y si el CPCCS quiere retirarme de la veeduría, lo seguiré haciendo como ciudadano, valiéndome de los mecanismos constitucionales. Si yo veo que mis derechos constitucionales están siendo afectados, haré la demanda correspondiente ante la Corte Constitucional y solicitaré medidas cautelares que impidan que un concurso en el que se está dejando al margen la opinión de los ciudadanos siga avanzando.

¿Se han tomado los correctivos recomendados en el primer informe de la veeduría, que señalaba al menos 19 nudos críticos del concurso?

Quedó olvidado. Se le dio lectura, pero no se le ha dado tratamiento. Todas las alertas, las evaluaciones y los reclamos que hizo la veeduría han caído en un saludo a la bandera; esa fue una de las razones para que la anterior directiva haya renunciado, como rechazo a la falta de respuestas de todos los oficios de las advertencias que se habían realizado.

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¿Va a insistir al CPCCS como nuevo coordinador de la veeduría?

Sí. He solicitado ya que el CPCCS nos vuelva a recibir para reiterarles estas observaciones y exigirles que den una respuesta, no a la veeduría sino al país. Que rectifiquen en el tema de los postulantes que no cumplieron con los requisitos y sí pasaron a la siguiente etapa, porque eso dice mucho de la calidad del equipo técnico y la Comisión Ciudadana de Selección. Este concurso, además de legalidad, debe tener legitimidad, y en este momento no tiene ni lo uno ni lo otro.