CIDH admite a trámite denuncia de Gonzalo Albán por su destitución del CPCCS

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CIDH procesa denuncia de Gonzalo Albán contra Ecuador por destitución ilegal en la Asamblea.

Estado tiene tres meses para justificar el juicio político y presuntas violaciones a derechos.

Albán alega que fue destituido en 2025 pese a que el TCE validó su aptitud para el cargo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la denuncia presentada por el exconsejero Gonzalo Albán, quien fue separado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en 2025. Ante este organismo internacional, el Gobierno deberá justificar las motivaciones y la legalidad del juicio político ejecutado por la Asamblea Nacional.

Los plazos de la CIDH para el Estado ecuatoriano

Según la notificación oficial emitida este 10 de abril de 2026, el Gobierno de Ecuador dispone de un plazo de tres meses para presentar sus observaciones. Este periodo es prorrogable hasta un máximo de cuatro meses si el caso lo amerita. Una vez cumplido el plazo, la Comisión iniciará un examen de admisibilidad para decidir sobre el fondo de la denuncia por presunta violación de derechos.

El asambleísta de ADN, Kevin Gallardo, impulsó el juicio político a Gonzalo Albán.Foto: Flickr Asamblea Nacional

Las razones de la demanda de Gonzalo Albán

El exfuncionario fundamenta su reclamo en la supuesta violación de los artículos 8, 23, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Albán sostiene que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya había ratificado que no poseía afiliación política al postularse; sin embargo, el Legislativo lo juzgó por esos mismos hechos.

Argumentos clave del caso: