CIDH admite a trámite denuncia de Gonzalo Albán por su destitución del CPCCS
El Estado ecuatoriano tendrá tres meses para responder a la denuncia presentada por Gonzalo Albán, quien fue destituido vía juicio político
Lo que debes saber
- CIDH procesa denuncia de Gonzalo Albán contra Ecuador por destitución ilegal en la Asamblea.
- Estado tiene tres meses para justificar el juicio político y presuntas violaciones a derechos.
- Albán alega que fue destituido en 2025 pese a que el TCE validó su aptitud para el cargo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la denuncia presentada por el exconsejero Gonzalo Albán, quien fue separado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en 2025. Ante este organismo internacional, el Gobierno deberá justificar las motivaciones y la legalidad del juicio político ejecutado por la Asamblea Nacional.
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Los plazos de la CIDH para el Estado ecuatoriano
Según la notificación oficial emitida este 10 de abril de 2026, el Gobierno de Ecuador dispone de un plazo de tres meses para presentar sus observaciones. Este periodo es prorrogable hasta un máximo de cuatro meses si el caso lo amerita. Una vez cumplido el plazo, la Comisión iniciará un examen de admisibilidad para decidir sobre el fondo de la denuncia por presunta violación de derechos.
Las razones de la demanda de Gonzalo Albán
El exfuncionario fundamenta su reclamo en la supuesta violación de los artículos 8, 23, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Albán sostiene que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya había ratificado que no poseía afiliación política al postularse; sin embargo, el Legislativo lo juzgó por esos mismos hechos.
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Argumentos clave del caso:
- Destitución: Ocurrió el 22 de septiembre de 2025 tras un proceso impulsado por el asambleísta Kevin Gallardo (ADN).
- Acusación: Se le señaló por incumplir la prohibición de estar afiliado a partidos políticos cinco años antes de su cargo.
- Fallo del TCE: El exconsejero asegura que el tribunal electoral lo habilitó legalmente para los comicios de 2023, invalidando la tesis de la Asamblea.