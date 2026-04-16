¿Cuántos días de descanso habrá por feriado del 1 de mayo?

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

El Gobierno de Ecuador oficializó la ampliación del feriado por el Día del Trabajo en 2026, generando un nuevo puente vacacional de cuatro días consecutivos para todo el país.

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La medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 354, firmado el sábado 4 de abril, y establece la suspensión de la jornada laboral del jueves 30 de abril de 2026.

Con esta decisión, los ecuatorianos podrán disfrutar de un feriado extendido que irá desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo.

¿Cómo queda el feriado por el Día del Trabajo en Ecuador 2026?

El nuevo esquema del feriado en Ecuador se estructura de la siguiente manera:

Jueves 30 de abril: feriado nacional (suspendida la jornada laboral)

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Sábado 2 de mayo: fin de semana

Domingo 3 de mayo: fin de semana

En total, serán cuatro días consecutivos de descanso obligatorio, lo que convierte esta fecha en uno de los feriados más largos del calendario ecuatoriano en 2026.

Feriado no recuperable para trabajadores públicos y privados

El decreto establece que la suspensión de actividades laborales aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Además, se determina que el día no será recuperable, por lo que los trabajadores no deberán compensar las horas no laboradas posteriormente.

Esta medida busca unificar el descanso a nivel nacional y facilitar la planificación de actividades económicas, turísticas y familiares durante el feriado.

¿Se paga doble el feriado en Ecuador 2026?

De acuerdo con la normativa laboral vigente, el trabajo realizado durante feriados obligatorios debe ser remunerado con un recargo especial. En este caso:

El jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo son considerados días feriados obligatorios.

Si un trabajador presta servicios en estas fechas, la remuneración debe ser con recargo del 100%, es decir, pago doble.