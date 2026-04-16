Municipio de Guayaquil enfrenta cuatro procesos de control de Contraloría

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Contraloría mantiene cuatro procesos de control en el Municipio de Guayaquil, relacionados con archivos, cuentas por pagar, convenios y estados financieros.

Hasta este 16 de abril, el Municipio de Guayaquil registra cuatro órdenes de trabajo de la Contraloría, aunque todavía no existen informes finales ni conclusiones aprobadas.

La Contraloría General del Estado anunció nuevas acciones de control en diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, con una mayor concentración en Pichincha y Guayas. En el caso de Guayaquil, el Municipio registra cuatro procesos de control en ejecución hasta la mañana de este jueves 16 de abril.

Actualmente, el Municipio está liderado por Tatiana Coronel, luego de la detención del alcalde Aquiles Álvarez. Sin embargo, desde la Contraloría se precisó que las acciones aún no representan hallazgos concluidos ni sanciones, ya que corresponden únicamente a órdenes de trabajo emitidas para iniciar los exámenes.

La Contraloría aclaró que todavía no existen informes aprobados sobre estos procesos de control.

¿Cuáles son los cuatro procesos de control en el Municipio de Guayaquil?

Las cuatro acciones de control identificadas en el Municipio de Guayaquil son las siguientes:

La administración y supervisión del sistema de documentación y archivo.

La determinación, registro y control de las cuentas por pagar.

La suscripción, registro, ejecución, seguimiento y liquidación de convenios interinstitucionales para la entrega de recursos económicos.

El examen para dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y detectar hechos que puedan afectar la posición económica y financiera del Municipio.

Estas revisiones forman parte de las órdenes de trabajo emitidas por la Contraloría General del Estado. En esta etapa, los equipos de auditoría recopilan información, revisan documentación y determinan si existen observaciones administrativas, financieras o legales.

¿Cuándo estarán listos los informes de Contraloría?

La entidad explicó que dispone de hasta 180 días para aprobar los informes finales de cada proceso. Una vez concluidos, estos documentos serán publicados en el portal oficial de la Contraloría General del Estado.

Hasta entonces, las cuatro acciones abiertas en el Municipio de Guayaquil deben entenderse como auditorías en ejecución y no como conclusiones definitivas sobre posibles irregularidades.