Pago de utilidades 2026: ¿qué hacer si su empresa no le pagó?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las empresas en Ecuador debieron repartir el 15% de sus utilidades netas del año 2025 a sus trabajadores hasta el 15 de abril de 2026.

El 10% se reparte en partes iguales entre todos los trabajadores y 5% se distribuye según las cargas familiares.

Si una empresa no paga utilidades, el trabajador tiene varias alternativas legales para hacer cumplir la ley

Hasta el 15 de abril de este 2026, las empresas en Ecuador tenían la obligación de repartir el 15% de sus utilidades netas logradas en el año fiscal 2025, con sus trabajadores, según el Código del Trabajo. Si no lo hicieron, los empleados tienen varios respaldos legales para hacer que la compañía cumpla con la ley.

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Generalmente las utilidades se cancelan entre marzo y hasta antes del 15 de abril. Del 15 % de sus utilidades, las empresas destinan el 10% para repartir en partes iguales entre todos los trabajadores y el 5% según las cargas familiares, por ejemplo, para trabajadores con hijos menores de edad o con discapacidad, y en algunos casos cónyuge dependiente.

¿Cuánto debe el trabajador recibir por utilidades?

El monto que reciben los trabajadores por utilidades depende de su salario, del tiempo que trabajó en el año, del número de cargas familiares registradas y del número de trabajadores que tenga la empresa.

¿Qué hacer si su empresa no le pagó?

De acuerdo con el proceso que recomienda el Ministerio de Trabajo en casos donde el trabajador no recibe su pago por utilidades, el primer paso es hablar el tema con la empresa y solicitar el pago. Es decir, pregunta directamente y solicita una fecha de pago.

Los trabajadores también pueden verificar en la Superintendencia de Compañías si la empresa obtuvo utilidades ya que, si no obtuvo, la ley no le obliga a realizar dichos desembolsos.

Si aun obteniendo utilidades, la empresa no le pagó al trabajador, este puede hacer un reclamo formal ante el Ministerio del Trabajo, presentando datos de la empresa como nombre y dirección. Una intervención del Ministerio de Trabajo puede generar inspecciones y sanciones para la empresa, como multas económicas y procesos legales. Y si la vía administrativa no funciona, puede acudir a la vía judicial y presentar una demanda laboral ante un juez.