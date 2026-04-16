Desde junio 2026: el IVA se declara y se paga en un solo paso

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Un solo paso obligatorio: Desde junio de 2026, la declaración del IVA será válida únicamente si se presenta junto con el pago total del impuesto.

Sin pago, no hay declaración: Si el contribuyente no cancela el monto completo, el trámite se considerará como no presentado, incluso con compensaciones parciales.

Cambio con excepciones: La medida del Servicio de Rentas Internas aplicará a la mayoría, salvo casos específicos como exportadores y contribuyentes bajo compensación fiscal.

Desde junio de 2026, cumplir con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador ya no será un proceso en dos tiempos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) dispuso que la declaración y el pago del tributo deberán realizarse de forma simultánea para que la obligación sea considerada válida.

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La medida, establecida en una resolución entrará en vigencia el 1 de junio de 2026 y busca simplificar los procesos para los contribuyentes, además de reducir inconsistencias en el cumplimiento tributario. En la práctica, esto significa que ya no bastará con declarar el impuesto dentro del plazo: será indispensable cancelarlo en su totalidad en ese mismo momento.

El cambio introduce un criterio más estricto. Si el pago no se completa, la declaración será considerada como no presentada, incluso en los casos en los que existan compensaciones parciales mediante notas de crédito. Con ello, la administración tributaria apunta a cerrar brechas en la recaudación y evitar registros incompletos.

¿Para quién aplica la medida?

La disposición aplicará para la mayoría de contribuyentes obligados a declarar IVA. Sin embargo, se contemplan excepciones: quienes formen parte del sistema de compensación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, así como exportadores de bienes y sus proveedores directos, bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Ante este nuevo esquema, el SRI recomienda anticiparse a las fechas de vencimiento. La entidad insiste en que una planificación adecuada permitirá evitar contratiempos y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

Con este ajuste, la autoridad tributaria refuerza su apuesta por procesos más simples, pero también más rigurosos, en línea con una recaudación más eficiente y transparente.