EE.UU. confía en lograr un acuerdo con Irán tras nuevas conversaciones en Pakistán

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LO QUE DEBES SABER

Riesgo logístico: El bloqueo del mar Rojo y Ormuz podría paralizar las rutas que mueven el 20% del crudo mundial.

El bloqueo del mar Rojo y Ormuz podría paralizar las rutas que mueven el 20% del crudo mundial. Divergencia nuclear: El derecho al uranio civil iraní sigue siendo el obstáculo insalvable para las metas de Israel.

El derecho al uranio civil iraní sigue siendo el obstáculo insalvable para las metas de Israel. Resiliencia de mercados: Wall Street ignora la tensión militar y prioriza la esperanza de una resolución diplomática en Pakistán.

Estados Unidos anunció el miércoles 15 de abril de 2026, que está discutiendo celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán y se declaró "optimista" sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

El anuncio se dio tras la amenaza de Irán de bloquear el tráfico en el mar Rojo en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos.

Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones en un contexto de expectación global sobre la continuación del cese el fuego que rige desde el 8 de abril, y la salida a una guerra que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

"Esas conversaciones se están llevando a cabo", pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Estados Unidos es "optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo".

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, recibió este miércoles a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército, Asim Munir.

El primer ministro pakistaní, Muhamad Shehbaz Sharif, informó de los esfuerzos de su país durante una reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en el marco de una gira que también debe llevarlo a Catar y Turquía, anunció el jueves su gabinete.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, confirmó que "se han intercambiado varios mensajes a través de Pakistán" en los últimos tres días.

No obstante, se mantuvo firme en una exigencia clave de Irán: el derecho del país a un programa nuclear civil, abriendo únicamente la puerta a debates sobre "el nivel y el tipo de enriquecimiento" de uranio.

Pero casi siete semanas después del estallido de la guerra, los objetivos de Israel y Estados Unidos siguen siendo "idénticos", aseguró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, citando "el abandono de la capacidad de enriquecimiento dentro de Irán".

El pulso entre Washington y Teherán Ruta en peligro: Irán amenaza con bloquear el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz, puntos neurálgicos para el petróleo mundial. Asfixia económica: Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes; el 90% de la economía de Irán depende del comercio marítimo. Interceptación naval: El ejército estadounidense ya impidió la salida de 10 barcos desde puertos iraníes esta semana. ​Reacción de los mercados: Pese a la tensión, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron récords históricos ante la expectativa de un acuerdo. Sanciones: Washington reforzó el cerco sobre el sector petrolero iraní, elevando la presión en la mesa de negociaciones.

Conversaciones Líbano-Israel

En el Líbano, que Israel considera que no está cubierto por la tregua, las hostilidades con Hezbolá continúan a pesar de conversaciones del martes entre los embajadores de ambos países en Estados Unidos, las primeras directas de alto nivel desde 1993.

Hezbolá reivindicó el jueves varios ataques contra posiciones militares en el norte de Israel, y aseguró que lanzó drones a Hanita y los cuarteles de Liman.

"El desmantelamiento" de Hezbolá es el primer objetivo de las negociaciones entre Israel y Líbano, reafirmó el miércoles Netanyahu.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a última hora del miércoles que dirigentes de Israel y Líbano se reunirían el jueves, por primera vez desde hace "unos 34 años".

"Intentando crear un poco de espacio para respirar entre Israel y el Líbano", declaró Trump en su red Truth Social, sin precisar, sin embargo, de qué dirigentes se trataría.

Doble bloqueo

Sobre el terreno, Teherán sigue cerrando el estrecho de Ormuz y Washington impone desde el lunes un bloqueo a los barcos que zarpan de o se dirigen a puertos iraníes.

El ejército estadounidense anunció el miércoles que impidió que 10 barcos abandonaran los puertos iraníes.

Según Washington, "el 90%" de la economía iraní depende del comercio marítimo.

Washington también anunció un refuerzo de sus sanciones contra el sector petrolero iraní.

En respuesta, el ejército iraní esgrimió la amenaza de un bloqueo del mar Rojo, además del estrecho de Ormuz.

Mohsen Rezaei, consejero del Guía Supremo iraní, amenazó también con hundir los barcos estadounidenses si intentaban hacer de "policía" en el estrecho.

El miércoles, los ministros de Finanzas de 11 países, entre ellos Reino Unido, Japón y Australia, llamaron a "una resolución negociada" del conflicto, mencionando las amenazas "a la seguridad energética mundial, a las cadenas de suministro y a la estabilidad económica y financiera".

Sin embargo, los precios del petróleo se mantenían estables el jueves por la mañana en Asia.

Las bolsas estaban en positivo después de que en Wall Street el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaran el miércoles nuevos récords, ante las apuestas de los inversores por la continuación de las negociaciones.