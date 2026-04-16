Más incómodos que nunca: ‘Focker In-Law’ regresa con Ariana Grande en el centro del conflicto

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La saga de los Focker inició con Meet the Parents (2000), donde Greg Focker intenta ganarse la aprobación de su suegro, marcando el inicio de una de las comedias más exitosas de su época.



(2000), donde intenta ganarse la aprobación de su suegro, marcando el inicio de de su época. La franquicia continuó con Meet the Fockers (2004) y cerró su trilogía con Little Fockers (2010), consolidando el humor incómodo y los choques familiares como su sello distintivo.



con (2004) y cerró su trilogía con (2010), consolidando el como su sello distintivo. Las tres películas fueron protagonizadas por Ben Stiller y Robert De Niro, cuya dinámica se convirtió en el eje central del éxito de la saga.

La comedia familiar más incómoda del cine está de vuelta; tras una trilogía que parecía haber cerrado su ciclo en 2010 con Little Fockers, la popular saga protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro regresa con una nueva entrega que apuesta por renovar su fórmula sin perder su esencia. Focker In-Law marca así un nuevo capítulo en la historia de los Focker, esta vez con una dinámica que promete llevar las tensiones familiares a otro nivel.

El primer tráiler deja claro que la franquicia busca actualizarse a una nueva generación, incorporando a Ariana Grande como una pieza clave dentro del conflicto. Su personaje no solo introduce una nueva energía al relato, sino que también funciona como catalizador para reconfigurar las relaciones dentro de la familia, retomando el clásico humor incómodo que definió a la saga desde sus inicios.

¿Cuál es el argumento de esta nueva entrega?

En esta ocasión, la historia da un giro interesante al invertir los roles que marcaron la primera película: si antes Greg Focker era el yerno desesperado por obtener la aprobación de su suegro, ahora es él quien se encuentra en la posición de cuestionar a la pareja de su hijo. La narrativa se centra en su relación con Olivia Jones, interpretada por Ariana Grande, novia de Henry Focker, uno de sus mellizos.

De inicio, Olivia Jones (Ariana Grande) se ve sometida al emblemático detector de mentiras de Jack Byrnes.Cortesía

Según lo que deja ver el adelanto, Olivia logra ganarse rápidamente la simpatía del resto de la familia, pero no la de Greg. Las sospechas crecen cuando él descubre que la joven trabajó en el FBI, especializándose en negociaciones con secuestradores mediante técnicas de manipulación. Este detalle despierta las alarmas del padre, quien comienza a convencerse de que su hijo podría estar siendo parte de un plan mayor, desatando así una nueva cadena de situaciones incómodas, malentendidos y enfrentamientos marcados por el humor.

Qué esperar de esta nueva entrega

Focker In-Law está escrita y dirigida por John Hamburg, quien ya había participado como guionista en las entregas anteriores de la saga, lo que garantiza una continuidad en el tono y estilo del humor. Mientras que la producción reúne a nombres clave detrás de la franquicia, incluyendo a los propios Robert De Niro y Ben Stiller, junto a figuras como Jane Rosenthal, John Lesher y Jay Roach.

En cuanto al elenco, la película trae de vuelta a rostros conocidos como Owen Wilson, Blythe Danner y Teri Polo, retomando sus papeles dentro del universo Focker. A ellos se suman nuevas incorporaciones que apuntan a refrescar la historia, como Ariana Grande (Wicked) en la piel de Olivia Jones, Skyler Gisondo (Superman) como Henry Focker, Beanie Feldstein (Booksmart) y Eduardo Franco (Stranger Things) como los otros hijos de Greg.

Lo cierto es que, sobre estos nuevos talentos, ya han comenzado a surgir comentarios desde dentro del propio rodaje. Robert De Niro destacó especialmente el trabajo de Ariana Grande, a quien calificó como "probablemente la compañera de reparto más talentosa con la que he tenido la fortuna de compartir pantalla", subrayando además su rápida proyección en la industria, marcada por su temprana nominación al Oscar.

Con esta combinación de talento clásico y nuevas caras, la cinta se perfila como una comedia que buscará equilibrar la nostalgia con una narrativa más actual, manteniendo el humor incómodo y las dinámicas familiares exageradas que convirtieron a la franquicia en un referente del género.