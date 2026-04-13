'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha' estrena tráiler oficial con Haymitch de joven

Publicado por Cristina Carranza Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El tráiler presenta el elenco con Joseph Zada, Elle Fanning y Ralph Fiennes en la nueva etapa del universo de Panem.

La precuela se ambienta 24 años antes en Panem y muestra 48 tributos en la arena, duplicando la violencia.

La película se estrena el 20 de noviembre de 2026 y revela el origen de Haymitch como mentor del Distrito 12.

La película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha lanzó este 13 de abril su tráiler oficial y presentó a Haymitch Abernathy de joven enfrentando el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una de las ediciones más brutales del universo de Panem. El estreno está previsto para el 20 de noviembre de 2026.

El adelanto confirma que la historia se ambienta 24 años antes de los eventos protagonizados por Katniss Everdeen y mostrará el origen del mentor del Distrito 12 en una arena donde participarán el doble de tributos.

Una historia más cruel dentro de Panem

La trama se centra en los 50° Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición especial en la que cada distrito debe enviar el doble de participantes.

Esto eleva la competencia a 48 tributos en la arena, aumentando el nivel de violencia y convirtiendo esta edición en una de las más recordadas dentro del universo creado por Suzanne Collins.

El origen de Haymitch Abernathy

El tráiler presenta a Haymitch en su juventud, interpretado por Joseph Zada, quien deberá sobrevivir a una de las competencias más letales del Capitolio.

Este personaje, que en la saga original fue interpretado por Woody Harrelson, es clave en la historia, ya que posteriormente se convierte en el mentor de Katniss y Peeta.

Un elenco que eleva la precuela

La película contará con un reparto destacado encabezado por Elle Fanning como Effie Trinket y Ralph Fiennes como el presidente Snow.

También participan Kieran Culkin, Jesse Plemons, Maya Hawke y Glenn Close, consolidando una producción de alto perfil dentro de la franquicia.

Conexión con la historia original

El adelanto también deja ver referencias directas a los orígenes de personajes clave, incluyendo a la familia de Katniss, lo que amplía la narrativa del universo.

Además, se ha adelantado que podrían existir conexiones con los personajes originales, reforzando el vínculo entre esta precuela y la saga principal.

Fecha de estreno y expectativas

La película llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año dentro del cine de franquicias.

Con una historia más oscura, un enfoque en el pasado de Panem y un personaje central con alto peso narrativo, el proyecto apunta a expandir el universo de Los Juegos del Hambre con una mirada más cruda y emocional.

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