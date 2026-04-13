Cuencanos disfrutaron de las festividades masivamente en espacios públicos

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La capital azuaya conmemoró sus 469 años de Fundación española.

Se registró un feriado local que dio un dia extra de descanso a los cuencanos.

Autoridades anunciaron obras para la ciudad.

Cuenca conmemoró sus 469 años de Fundación con un feriado local en el que sus calles céntricas lucieron llenas de personas. Además, varios eventos en espacios públicos congregaron a centenares.

Pese a que se trató de un feriado local, los cuencanos aprovecharon el tiempo libre y salieron a disfrutar de la ciudad. Ferias, festivales, desfiles, eventos en el espacio público, plazas y parques lucieron copados.

EXPRESO recorrió algunos lugares en el centro. Por ejemplo, la Feria del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (Cidap), la pasarela del río Tomebamba (en la zona del Barranco), el parque de La Madre, el Puente Roto, entre otros lugares acogieron a cientos de personas.

Maritza Palomeque salió con su esposo e hijos a visitar el Cidap. Para la mujer el día extra de descanso representó tener la oportunidad de salir de la rutina y disfrutar la ciudad de una forma diferente.

También la ciudad lució llena de visitantes de otras ciudades, principalmente de la Costa, que aprovecharon el fin de semana para ser parte de las festividades locales. Isabel Mora llegó junto a su familia desde la ciudad de Machala para disfrutar de los desfiles y presentaciones artísticas que se desarrollaron en el centro. La joven destacó la seguridad que se siente en los espacios públicos.

Anuncio de obras y proyecto para la ciudad

Y más allá de los eventos sociales, las festividades contaron con una parte formal donde autoridades locales y provinciales presentaron su salud a la ciudad. En el parque Calderón se colocaron ofrendas florales y se dedicó una serenata a la ciudad.

También se desarrolló la sesión solemne que estuvo marcada por anuncios de obras y proyectos para la ciudad. Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, destacó el sistema de salud municipal como uno de los hitos más importante que ha logrado la urbe y que la ha puesto, a su criterio, en el radar nacional y regional.

En este contexto, el alcalde apuntó a generar convenios con las universidades de la urbe para que los hospitales municipales se conviertan también en centros de investigación y que con el tiempo sea un ejemplo piloto de un sistema que pueda ser adoptado a nivel nacional. “Estoy seguro que a lo largo de los años llegaremos a ser uno de los mejores sistemas de salud municipal”, dijo Zamora.

Además, en el marco de la sesión solemne, el burgomaestre anunció que la costrucción del segundo hospital municipal, en la parroquia Baños, culminó y que en los próximos 15 días corresponderá únicamente el equipamiento. También se firmó el contrato para la ejecución del Parque de los Jóvenes, con una inversión de 2,85 millones de dólares.