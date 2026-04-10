Voluntarios de Violín Rojo denuncian crisis en comunidad achuar de Taisha

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los niños enferman de neumonía y padecen varios días con síntomas.

En Cuenca cuatro menores de Taisha han muerto por esta enfermedad.

Habitantes denuncian la falta de ayuda especializada y de medicinas en las comunidades.

La Fundación Violín Rojo pide intervención de emergencia en la comunidad achuar de Kuserua ante la enfermedad generalizada de más de 17 menores que presentan problemas respiratorios.

Esto se enmarca en la grave situación que enfrentan varias comunidades debido a la falta de atención médica especializada y al contagio de tosferina en los infantes.

Pablo Ponce, director de la Fundación Violín Rojo, dio a conocer a través de un comunicado que en la comunidad de Kuserua existen más de 17 niños en condiciones graves de salud, con cuadros respiratorios agudos. “La falta de atención inmediata pone en riesgo la vida de los menores”, explicó.

El comunicado detalla que los casos de mayor complejidad, por la corta edad de los pacientes, son los de los menores Joaquín, de 2 años, y Yumi, de 2 meses. Para ellos, la fundación ha solicitado que sean evacuados en avioneta hasta un hospital para que reciban atención especializada.

Ponce puntualizó que los primeros días de marzo fue la última vez que una brigada médica llegó a este territorio y que una próxima visita del personal del Ministerio de Salud Pública estaría programada para el 27, 28 y 29 de abril.

Este Diario consultó a través del departamento de comunicación del Ministerio de Salud Pública de Morona Santiago sobre la situaicón en esta comunidad, pero no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de este reporte.

¿Qué se sabe de la situación médica en Taisha?

Cabe recordar que, debido a la neumonía asociada a la tosferina, varios menores han sido trasladados de urgencia al Hospital Vicente Corral Moscoso, en Cuenca, a donde han llegado en condición crítica por deficiencia respiratoria y un colapso general de sus órganos y funciones vitales, lo que ha provocado la muerte de cuatro menores en lo que va de 2026.

El caso más reciente fue el de Atsawai Mishel Shunta Mayak, una bebé de tres meses de nacida, quien permaneció en su comunidad, Shuinmamus, por más de dos semanas sin atención especializada para síntomas de fiebre y dificultad respiratoria. La menor fue trasladada al hospital de Cuenca; sin embargo, no logró superar la enfermedad y falleció a las 24 horas de su llegada.

Según el certificado médico, al cual tuvo acceso este Diario, la menor fue diagnosticada con neumonía, tosferina provocada por la bacteria Bordetella pertussis, insuficiencia renal aguda y choque séptico.

Más casos relacionados a la neumonía

Pero no se trata de un caso aislado. En el hospital de Cuenca también fue atendida una pareja de mellizos de dos meses de vida. Los bebés llegaron con un colapso de su sistema respiratorio y, tras permanecer tres semanas en cuidados intensivos, lograron ser estabilizados y trasladados al hospital de Macas, donde continuarán con su tratamiento.

A estos casos se suman los de al menos cuatro menores más que han sido atendidos en la capital azuaya y que lograron recuperarse.

Alfredo Mayak, coordinador de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), dio a conocer que todo el territorio achuar enfrenta una grave situación de salud ante la falta de atención especializada y medicamentos en los centros de salud de las comunidades.

Esta crítica situación se ha mantenido pese a la visita de la vicepresidenta María José Pinto, actual encargada del Ministerio de Salud Pública, y los compromisos hechos para dotar a todos los puntos de salud de medicinas y personal especializado.

Además, hay que recordar que hace más de un año, en marzo de 2025, los niños de las comunidades de Taisha también fueron afectados por la leptospirosis. En ese momento 10 menores fallecieron. Sin embargo, según cifras de Violín Rojo -en este último año- han muerto 36 niños por diferentes enfermedades.