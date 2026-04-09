Alcaldesa de Guayaquil: “La Aerovía ni para turismo ha terminado de servir”

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

¿Qué ocurrió en el Concejo? Tatiana Coronel reconoció que la Aerovía de Guayaquil “no fue bien planificada” y afirmó que ni siquiera ha logrado consolidarse como atractivo turístico, en una sesión del Concejo donde también se debatió el aumento de la tarifa y se evidenció su baja demanda y problemas de conectividad.

La Aerovía de Guayaquil generó noticia este jueves 9 de abril durante la sesión del Concejo Cantonal, donde se analizó en primer debate la tercera reforma a la ordenanza que regula su tarifa.

En ese contexto, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, fue crítica al evaluar el sistema de transporte aerosuspendido.

“No fue bien planificada y eso todo el mundo lo sabe. Como turismo es increíble, pero ni para eso ha terminado de servir”, afirmó durante su intervención.

Ajuste en la tarifa de Aerovía genera debate

La moción fue presentada por la concejal Emily Vera, quien explicó que el incremento responde a una cláusula contractual establecida en 2017, durante la administración socialcristiana. La tarifa pasaría de 74 a 76 centavos.

Sin embargo, el tema generó posiciones divididas en el pleno. Varios concejales coincidieron en que el sistema enfrenta problemas estructurales, especialmente en conectividad, lo que se refleja en cabinas vacías.

Aerovía, problemas de conectividad y baja demanda

Blanca López solicitó explicaciones al gerente de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) sobre las estrategias para mejorar la movilidad entre Durán y Guayaquil.

El gerente, Edgar Lupera, reconoció que uno de los principales problemas es el acceso a las estaciones.

Sistema. Concejales admiten fallas y poca conectividadARCHIVO

Añadió que la proyección inicial era de 30.000 usuarios diarios, pero actualmente apenas alcanza los 7.000.

Entre las medidas planteadas, mencionó la coordinación con el sector del taxismo para establecer rutas con tarifas más económicas, que no superen los 1,50 dólares, además de implementar zonas específicas de embarque.

Un Concejo dividido y una abstención

Por su parte, la concejal Nelly Pullas sostuvo que, aunque se trata de cumplir una cláusula contractual, el contexto económico no es favorable para incrementos.

“La situación no está para más alzas. Desde el Municipio y la ATM se deben agotar esfuerzos para evitarlas”, enfatizó, aunque adelantó su voto a favor de la moción.

Cinthia García, por su parte, se sumó al criterio de Pullas, pero se abstuvo de votar. El proceso continuará a un siguiente debate.