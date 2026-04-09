Estos son los principales cambios en la malla del nuevo Bachillerato Técnico que debes saber

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Nuevo bachillerato técnico Distribución: El cronograma asigna 21 horas a la rama técnica y 19 horas a las materias comunes.

El cronograma asigna 21 horas a la rama técnica y 19 horas a las materias comunes. Aplicación: Las modificaciones entran en vigor progresivamente desde el primer año de bachillerato.

Las modificaciones entran en vigor progresivamente desde el primer año de bachillerato. Oferta: El catálogo introduce especialidades en ciencia de datos, mecatrónica y seguridad ciudadana.

El Ministerio de Educación aplicará una reestructuración oficial en la oferta académica del Bachillerato Técnico a partir del periodo lectivo Costa 2026-2027. Según detalló Josué Aizaga, subsecretario de la Zona 8, en un documento remitido a este Diario, las modificaciones alteran directamente los nombres de las figuras profesionales, la estructura de los módulos formativos y la carga horaria de los estudiantes del sistema fiscal.

Las nuevas especialidades y familias profesionales

El catálogo normativo fue expedido mediante el Acuerdo Ministerial MINEDUC-2024-00065-A. Sobre la distribución del tiempo en las aulas, Aizaga precisó que la formación técnica obligatoria abarcará 21 horas pedagógicas semanales, mientras que las asignaturas generales correspondientes al tronco común se organizarán en 19 horas cada semana.

El Ministerio de Educación detalló a EXPRESO que la actualización del currículo se diseñó tras revisar estándares internacionales y analizar las necesidades de los sectores económicos descritos en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Esta reorganización de la malla curricular se ejecutará de manera progresiva y focalizada, iniciando obligatoriamente con los alumnos de primer curso de bachillerato.

Oferta de especialización

La nueva oferta formativa técnica categoriza las opciones en diversas áreas de desarrollo. Entre las implementaciones para este ciclo constan: