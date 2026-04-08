Pedernales: joven de 21 años fue asesinada en plena transmisión en vivo

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que parecía un momento cotidiano, compartido en tiempo real, terminó en violencia. Una transmisión en vivo se convirtió en el registro previo de un crimen que hoy conmociona a Pedernales, en la provincia de Manabí.

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La víctima fue Nexy Ibarra, una joven de 21 años que murió tras un ataque armado ocurrido dentro de una vivienda, según reportes preliminares de las autoridades.

El hecho se produjo en un inmueble ubicado en la vía Pedernales-El Carmen, en las inmediaciones del Cuerpo de Bomberos del cantón. En ese lugar se encontraban varias personas cuando fueron sorprendidas por hombres armados.

Ataque armado dentro de una vivienda en Pedernales

De acuerdo con la información recabada, al menos tres sujetos ingresaron al domicilio y amenazaron a quienes estaban en el interior. Los atacantes habrían llegado directamente al sitio y, tras irrumpir en la vivienda, identificaron a la víctima.

En el momento del ataque había seis personas presentes. La situación se tornó violenta en cuestión de segundos, sin que los ocupantes pudieran reaccionar.

Según los datos preliminares, Nexy Ibarra recibió impactos de bala que le causaron la muerte en el mismo lugar.

Parte del crimen quedó en transmisión en vivo

Uno de los elementos que marca este caso es que parte de lo ocurrido quedó registrado en una transmisión en vivo realizada por algunas de las personas presentes, quienes se comunicaban mediante lenguaje de señas.

En el video se observa a los agresores dentro del inmueble: uno con el rostro cubierto, otro con gorra y un tercero ubicado en la entrada de la vivienda.

Los atacantes apagaron la transmisión

Al notar que estaban siendo grabados, uno de los hombres se acercó al dispositivo móvil y detuvo la transmisión. Esto impidió que el ataque completo quedara documentado.

Sin embargo, el registro audiovisual permitió evidenciar los momentos previos al hecho violento, lo que podría aportar a las investigaciones.