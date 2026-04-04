Ecuador: prisión preventiva para dos hombres con dos toneladas de cocaína en Manta

La embarcación fue interceptada a 127 kilómetros de Manta con más de 2.000 kilos de cocaína

Un juez ecuatoriano dictó prisión preventiva contra dos hombres que fueron detenidos luego de que la Armada interceptara la embarcación en la que se desplazaban y encontrara dos toneladas de cocaína, informó este 4 de abril la Fiscalía.

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El operativo se ejecutó el pasado miércoles 1 de abril, a aproximadamente 127 kilómetros de las costas de Manta, ciudad considerada estratégica en las rutas utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Durante la inspección de la lancha, que había sido catalogada como sospechosa, personal militar halló 44 sacos de yute que contenían 1.760 paquetes envueltos en cinta adhesiva y plástico, los cuales, según el reporte fiscal, albergaban una sustancia blanca con características similares a la cocaína.

#BoletínFGE | #Manabí: #FiscalíaEc procesa a 2 personas como presuntos autores del delito de #TráficoDeDrogas a gran escala. Fueron aprehendidos en altamar, frente a las costas de #Manta.



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Posteriormente, las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 2.042 kilogramos.

Los ocupantes de la embarcación fueron trasladados al puerto de Manta, donde quedaron a disposición de la Policía Cortesía

El modus operandi de la operación

Tras la interceptación, los ocupantes de la embarcación fueron trasladados al puerto de Manta, donde quedaron a disposición de la Policía, y posteriormente fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

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En la operación también se incautaron teléfonos satelitales, equipos de geoposicionamiento y dinero en efectivo. Ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos sobre sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha consolidado en los últimos años como un punto clave para el tránsito de droga, principalmente con destino a Europa y Norteamérica.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, una cifra 67 toneladas menor a la registrada en 2024, cuando se alcanzó un récord de 294,61 toneladas.

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