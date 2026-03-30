Ecuatoriano y cinco hondureños detenidos en Australia por tráfico de cocaína

Cinco ciudadanos hondureños y un ecuatoriano, tripulantes del buque mercante MV Raider, fueron detenidos en Australia por su presunta participación en el tráfico de cerca de una tonelada de cocaína frente a la costa este del país. La Policía Federal Australiana (AFP) informó que los seis hombres forman parte de una red criminal internacional que utiliza embarcaciones adaptadas para transportar drogas en grandes cantidades.

Las autoridades señalaron que el buque contaba con compartimentos ocultos diseñados profesionalmente para evadir controles marítimos. Según la Policía Australiana, estos escondites habrían sido construidos en Centroamérica con el único propósito de ocultar mercancía ilícita.

Una investigación internacional

La operación se remonta a enero de 2026, cuando fuerzas francesas interceptaron al MV Raider en aguas internacionales y decomisaron 4,8 toneladas de cocaína. Aunque el barco fue liberado posteriormente, quedó bajo seguimiento debido a sospechas de nuevas actividades ilícitas.

A finales de febrero, agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana interceptaron la embarcación a unos 180 kilómetros de la costa de Nueva Gales del Sur. Días después, el buque emitió una señal de auxilio y fue escoltado hasta el puerto de Sídney, donde finalmente se produjo la detención de la tripulación.

Evidencias y cargos

Tras el arresto, las autoridades realizaron registros que permitieron incautar dispositivos electrónicos y documentación vinculada con la distribución de droga en aguas australianas. Además, se localizaron compartimentos que habrían sido utilizados para transportar hasta seis toneladas de estupefacientes.

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Los seis tripulantes fueron acusados de conspiración para importar una cantidad comercial de drogas, delito que en Australia puede conllevar penas de hasta cadena perpetua. La investigación continúa abierta y se espera que se presenten más pruebas en las próximas semanas.

Narcotráfico marítimo en aumento



La AFP destacó que la cooperación internacional es clave para desarticular estas redes y advirtió sobre el creciente uso de “buques nodriza” en el narcotráfico marítimo. Estas embarcaciones son modificadas para ocultar cargamentos de droga y operar en rutas internacionales, dificultando la labor de las fuerzas de seguridad. Aún no se ha confirmado si los detenidos forman parte del mismo grupo interceptado en enero en la Polinesia Francesa.

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