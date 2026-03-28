Clausuran hostales en el sur de Quito por drogas, insalubridad y riesgos de incendio

Clausuran dos hostales en Quito por condiciones insalubres y consumo de sustancias ilícitas. Más detalles en la nota

Operativos de la Agencia Metropolitana de Control dejaron como resultado la clausura de dos hostales en el sur de Quito por incumplir normas sanitarias y de seguridad contra incendios.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró dos hostales ubicados en el sur de Quito tras detectar graves irregularidades, entre ellas consumo de sustancias sujetas a fiscalización, condiciones de insalubridad y el incumplimiento de normas técnicas de seguridad contra incendios.

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Hallazgos en hostal de La Ajaví, en Solanda

Durante un operativo en el sector de La Ajaví, en los alrededores del parque Chino de Solanda, las autoridades encontraron aproximadamente 33 teléfonos celulares, además de relojes, joyas y cadenas de oro de dudosa procedencia, cuyo origen no pudo ser justificado por la persona responsable del establecimiento.

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Asimismo, en las habitaciones de la parte alta se evidenció el consumo de sustancias ilícitas. Las condiciones sanitarias del lugar representaban un serio riesgo para la salud: se detectó acumulación de excremento y plumas de palomas en zonas destinadas al descanso, además de baños en estado crítico de insalubridad. También se hallaron pipas, cigarrillos y restos de sustancias.

El establecimiento fue clausurado por incumplir las normas técnicas de seguridad contra incendios, según el informe del Cuerpo de Bomberos de Quito. Además, se inició un proceso administrativo sancionador basado en el reporte de Quito Turismo.

El propietario podría enfrentar multas de hasta 4.850 dólares, que incluyen una sanción de $ 2.350 por incumplir normas de seguridad y hasta $ 2.500 adicionales por violar la normativa turística.

Segundo caso en Barrionuevo

En un segundo operativo realizado en el sector de Barrionuevo, las autoridades detectaron consumo de sustancias ilícitas y la presencia de una cocina improvisada dentro de una habitación utilizada como vivienda, lo que representaba un alto riesgo para los ocupantes.

Este hostal también fue clausurado por incumplir las disposiciones del Cuerpo de Bomberos. El propietario podría enfrentar sanciones económicas de hasta $ 6.580, incluyendo $ 4.700 por incumplimientos técnicos y hasta $ 1.880 por operar sin licencia de funcionamiento.

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Controles y operativos en Quito

Según datos oficiales, en 2024 se iniciaron 38 procesos sancionadores contra este tipo de establecimientos; en 2025 se registraron 15; y en lo que va de 2026 ya suman ocho procedimientos y seis clausuras.

Las autoridades informaron que estos operativos continuarán de forma permanente y se intensificarán en diferentes sectores del Distrito Metropolitano. Las acciones forman parte de la estrategia interinstitucional “Control en Quito”, liderada por el Municipio y ejecutada junto a la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Bomberos de Quito, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Quito Turismo, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía Nacional.

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