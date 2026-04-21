Golpes de calor: cómo prevenirlos y qué hacer ante síntomas de alerta

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El golpe de calor ocurre en olas de calor cuando el cuerpo supera 40 °C y falla al regularse.





Niños, adultos mayores y trabajadores al sol son más vulnerables durante altas temperaturas por deshidratación.





Ante confusión o piel seca, lleve a la persona a un lugar fresco y busque atención médica urgente.





Un golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y esta supera los 40 °C, generalmente durante olas de calor, exposición prolongada al sol o falta de hidratación; puede afectar a cualquier persona, pero el riesgo es mayor en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre, por lo que ante síntomas como piel caliente y seca, confusión, mareos o pérdida del conocimiento es clave actuar de inmediato: trasladar a la persona a un lugar fresco, enfriarla progresivamente y buscar atención médica urgente para prevenir daños graves en órganos vitales.

Las altas temperaturas, cada vez más frecuentes y prolongadas, han incrementado el riesgo de golpes de calor, una condición médica que puede poner en peligro la vida si no se atiende a tiempo.

Aunque suele asociarse a personas que trabajan al aire libre o realizan actividad física intensa, cualquier persona puede verse afectada, especialmente durante olas de calor.

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¿Qué es un golpe de calor?



El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y esta supera los 40 grados centígrados, provocando fallas en órganos vitales como el cerebro, el corazón o los riñones. A diferencia del agotamiento por calor —una fase previa—, el golpe de calor es una emergencia médica.

Puede presentarse de forma súbita o tras una exposición prolongada a ambientes calurosos y mal ventilados, especialmente cuando no hay hidratación suficiente.

Niños, adultos mayores y trabajadores al sol son más vulnerables durante altas temperaturas por deshidratación.Miguel Canales /Expreso

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

La doctora Gabriela Crespo, responsable del servicio de Dermatología del Hospital de los Ceibos, advierte que el riesgo por las altas temperaturas afecta tanto a quienes trabajan en espacios cerrados con aire acondicionado como a quienes permanecen al aire libre.

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El choque térmico, explica, se produce cuando una persona sale de un ambiente climatizado hacia el exterior o se expone de forma repentina a espacios con calor extremo, como vehículos estacionados durante largas horas bajo el sol. En estos casos, recomienda ventilar los automóviles antes de ingresar para evitar golpes de calor.

El impacto es aún mayor en oficios que se desarrollan en ambientes calurosos de forma permanente, como las cocinas, donde se combinan altas temperaturas, vapores y humedad.

“Con el aumento del calor, estas condiciones se intensifican y generan mayor estrés térmico en el cuerpo”, señala. Una situación similar enfrentan quienes trabajan en oficinas y deben salir durante su hora de almuerzo, exponiéndose de manera súbita a temperaturas elevadas.

Según la especialista, estas exposiciones se reflejan directamente en la piel y el organismo, provocando deshidratación, sudoración excesiva y lesiones cutáneas.

La humedad acumulada en la ropa, al secarse sobre el cuerpo, puede generar irritaciones, rozaduras y micosis —infecciones por hongos—, especialmente en zonas de pliegues como axilas, ingles, cuello y otras áreas de flexión.

El riesgo, añade, es mayor en personas con sobrepeso u obesidad, quienes presentan una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de infecciones.

Adultos mayores, especialmente quienes viven solos

Niños y bebés, cuyo sistema de regulación térmica es menos eficiente

Personas con enfermedades crónicas (cardíacas, renales, neurológicas)

Trabajadores expuestos al sol o calor extremo

Personas que consumen alcohol en exceso o ciertos medicamentos

Deportistas y personas que realizan esfuerzo físico intenso

Síntomas de alerta que no deben ignorarse



La experta explica que las altas temperaturas tienen efectos diferenciados según la edad. En los niños, se observa un aumento de brotes cutáneos, salpullidos e irritaciones, especialmente en las zonas de pliegues.

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En los bebés, la exposición al calor incrementa los casos de dermatitis del pañal —conocida como pañalitis—, así como los brotes de dermatitis atópica.

En los adultos, en cambio, se registra un mayor número de infecciones por hongos, principalmente micosis en los pies y candidiasis en los pliegues del cuerpo.

Esta tendencia también se repite en los adultos mayores, en quienes además se incrementan las rozaduras o intertrigo, comúnmente llamadas escaldaduras, debido a la fricción y la humedad persistente en la piel.

¿Qué hacer ante un posible golpe de calor?

La dermatóloga Lorena Moreno explica los pasos a seguir ante un golpe de calor. La especialista recomienda acudir a un dispensario médico si el malestar se prolonga.

Llevarla a un lugar fresco y ventilado de inmediato Aflojar o retirar ropa innecesaria Bajar la temperatura corporal con compresas frías, agua fresca o ventiladores Si está consciente, ofrecer pequeños sorbos de agua Solicitar atención médica urgente, incluso si parece mejorar

¿Cómo prevenir los golpes de calor?