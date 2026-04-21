Ola de calor en la Costa: ¿hasta cuándo durarán las altas temperaturas?

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La ola de calor que afecta a la región Costa de Ecuador no es un fenómeno aislado ni de corta duración. Durante abril de 2026, las altas temperaturas se han intensificado en ciudades como Guayaquil, en medio de un escenario climático marcado por contrastes: menos lluvias en ciertos sectores y una sensación térmica elevada que se mantiene durante gran parte del día.

De acuerdo con los análisis del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), este comportamiento responde a una combinación de factores atmosféricos que favorecen la reducción de precipitaciones en zonas del perfil costero y, en consecuencia, un incremento sostenido del calor. Aunque el trimestre abril-junio contempla lluvias en algunas regiones del país, la tendencia en la Costa apunta a condiciones más secas en sectores específicos, lo que contribuye directamente al aumento de la temperatura.

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Menos lluvias y más calor: el escenario climático en abril

El boletín climático del Inamhi, emitido el 12 de abril de 2026, advierte que en gran parte del litoral ecuatoriano las precipitaciones estarán alrededor o por debajo de los niveles normales, especialmente en el perfil costero.

Esta disminución de lluvias tiene un efecto directo: cielos más despejados, mayor radiación solar y, por tanto, temperaturas más elevadas durante el día. En ciudades como Guayaquil, esto se traduce en jornadas con calor intenso y noches con escasa variación térmica, lo que incrementa la sensación de sofocación.

En contraste, el informe también señala que en zonas del interior del litoral podrían registrarse lluvias por encima de lo normal. Sin embargo, estos eventos no son suficientes para contrarrestar el calor persistente en las áreas urbanas costeras, donde el concreto y la actividad humana intensifican el efecto térmico.

¿Hasta cuándo durará la ola de calor?

El pronóstico climático no establece una fecha exacta de finalización para la ola de calor, pero sí ofrece una tendencia clara: las condiciones que favorecen las altas temperaturas se mantendrán al menos durante abril y parte de mayo de 2026.

Para mayo, el Inamhi prevé una disminución progresiva de las precipitaciones en la región litoral, con valores que se ubicarán entre lo normal y por debajo de lo normal en varias zonas. Esta reducción de lluvias implica que el ambiente cálido persistirá, aunque podría empezar a moderarse gradualmente hacia finales del mes.

En junio, el escenario muestra una continuidad de esta tendencia: precipitaciones limitadas en el perfil costero y una ligera estabilización del clima. Sin embargo, esto no significa un descenso abrupto de temperaturas, sino más bien una transición progresiva hacia condiciones menos extremas.

Medidas clave para enfrentar el calor extremo en la Costa

Ante este escenario, especialistas recomiendan tomar precauciones frente a la exposición prolongada al sol, especialmente en horas de mayor radiación. La hidratación constante, el uso de protección solar y la reducción de actividades al aire libre en momentos críticos pueden marcar la diferencia. Más allá de las cifras, el calor sostenido no es menor: impacta la salud, el descanso y la rutina diaria, por lo que mantenerse informado y prevenir resulta clave mientras persistan estas condiciones.