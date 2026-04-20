Inamhi alerta: Nueve provincias de Ecuador bajo radiación UV nivel 11

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Ecuador encadena más de dos semanas bajo un sol inclemente. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) confirmó que el sofoco climático se extenderá en al menos nueve regiones del país, donde la radiación ultravioleta ha trepado hasta el nivel 11, una categoría considerada extremadamente alta. Según los pronósticos, el termómetro marcará picos de hasta 33 °C, exacerbando la sensación de agobio en la población.

Un domingo bajo el rigor del sol

Este escenario crítico se sentirá con especial fuerza en toda la región Litoral este domingo 19 de abril. Entre las 10h00 y las 15h00, provincias como Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas recibirán el impacto directo de la radiación solar intensa.

La Sierra no escapa a este fenómeno; ciudades en Azuay, Loja, Cotopaxi y Tungurahua permanecen bajo alerta por condiciones extremas. En el resto del territorio nacional, la situación no es mucho más alentadora, con índices UV que oscilan entre 9 y 10. Esta anomalía responde a una drástica disminución de la nubosidad, lo que deja el paso libre a los rayos solares y dispara la temperatura superficial. A esto se suma una humedad relativa superior al 70 %, factor que incrementa la sensación térmica conforme avanza el día.

Impacto del calentamiento oceánico

El origen de este calor sofocante se encuentra, en gran medida, en las aguas del Pacífico. El Inamhi detalló que la temperatura del mar frente a las costas ecuatorianas se sitúa 2 °C por encima de su promedio habitual, alcanzando los 28 °C.

Este calentamiento oceánico ha convertido a Guayaquil y Portoviejo en las ciudades más castigadas, registrando temperaturas superiores a los 34 °C, aunque el cuerpo perciba más de 40 °C debido al vapor ambiental. Los análisis técnicos vinculan este comportamiento con el desarrollo regional del Fenómeno de El Niño, advirtiendo que la atmósfera pesada y las altas temperaturas podrían instalarse durante los próximos meses, especialmente en el litoral.

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Escudos necesarios contra la radiación

Ante la peligrosidad de los niveles UV, las autoridades insisten en evitar la exposición directa al sol en las horas pico. La receta para enfrentar la jornada incluye el uso de ropa ligera de manga larga en tonos claros, sombreros y gafas con protección certificada.

La aplicación de bloqueador solar y el uso de paraguas son ahora herramientas de supervivencia urbana, acompañadas de la recomendación fundamental: mantener una hidratación constante con agua potable para mitigar los efectos del golpe de calor.