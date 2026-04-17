Municipio de Guayaquil promueve piscinas y parques por el calor extremo

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El calor extremo en Guayaquil llevó al Municipio a promover parques y piscinas municipales como alternativas para que las familias puedan protegerse de las altas temperaturas.

Ante las quejas por el intenso calor en Guayaquil, el Municipio recomendó usar espacios públicos con sombra, hidratarse y acudir a piscinas municipales gratuitas.

La ola de calor en Guayaquil ha provocado una lluvia de quejas ciudadanas por las altas temperaturas registradas en los últimos días. Ante este escenario, el Municipio de Guayaquil se pronunció este viernes 17 de abril de 2026 y promovió medidas de prevención para evitar afectaciones a la salud, incluyendo el uso de parques y piscinas municipales.

Según un comunicado municipal, las altas temperaturas, acompañadas de elevados niveles de radiación UV y sensaciones térmicas extremas, obligaron a reforzar las recomendaciones de cuidado para la ciudadanía.

Las autoridades alertan que niños y adultos mayores son los grupos más vulnerables ante la deshidratación y los golpes de calor.

El subdirector de Salud e Higiene del Municipio, Andrés Díaz Armas, señaló que es fundamental mantenerse hidratado de forma constante, ya que incluso una leve sensación de sed puede ser una señal de deshidratación.

También recomendó usar ropa ligera de manga larga, protector solar y consumir líquidos con frecuencia, incluso si las personas permanecen en la sombra, piscinas o playas.

Díaz Armas añadió que la hidratación debe complementarse con electrolitos como sodio y potasio, especialmente en jornadas de intenso calor.

El consumo de suero oral puede ayudar a reponer líquidos y minerales perdidos por la sudoración excesiva.

Clima en Guayaquil: prevén altas temperaturas

De acuerdo con el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), durante este fin de semana se prevén temperaturas de hasta 31 grados centígrados en Guayaquil.

Ante este panorama, el Municipio promovió visitar parques como Samanes, Forestal y Centenario.

Además, recordó que las piscinas municipales están habilitadas de jueves a domingo, entre las 10:00 y las 16:00, con acceso gratuito.