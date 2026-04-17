Aquiles Álvarez: ¿Cuál es el procedimiento legal para la remoción de un alcalde en Guayaquil?

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, enfrenta un proceso de remoción.

La reestructuración de la Comisión de Mesa del Concejo Cantonal de Guayaquil marcó el inicio formal del proceso de remoción.

Aunque el trámite aún está en una etapa inicial, el COOTAD establece una serie de pasos obligatorios que incluyen la revisión de la denuncia, el derecho a la defensa y una votación final que requiere al menos 10 votos del Concejo.

La posible remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha generado expectativa política en la ciudad. Este jueves 17 de abril, durante una sesión del Concejo Cantonal, se aprobó la nueva integración de la Comisión de Mesa que deberá tramitar la denuncia planteada contra el alcalde.

La moción fue presentada por la concejala Emily Vera, quien explicó que la conformación original de la Comisión de Mesa incluía al propio alcalde, a la vicealcaldesa Tatiana Coronel y al concejal Terry Álvarez.

Para garantizar la pluralidad y evitar posibles conflictos de interés, se propuso que Arturo Escala y Ana Fuentes reemplacen al alcalde y a la alcaldesa subrogante dentro de la comisión.

¿Qué hace la Comisión de Mesa?

Una vez conformada, la Comisión de Mesa debe revisar la denuncia presentada y verificar que cumpla con todos los requisitos formales establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La comisión debe determinar si la denuncia está correctamente fundamentada y si se basa en alguna de las causales de remoción previstas en la ley.

Si la denuncia cumple con los requisitos, se admite a trámite. Si existen errores formales, los denunciantes pueden subsanarlos antes de que sea archivada.

Derecho a la defensa y plazo para descargos

La concejala Ana Chóez explicó que, una vez admitida la denuncia, el siguiente paso es la notificación formal a la autoridad cuestionada.

Desde ese momento, se activa el derecho a la defensa del alcalde, quien puede presentar descargos, argumentos y pruebas en su favor.

El plazo aproximado para que la autoridad entregue sus descargos y documentos es de 10 días.

Posteriormente, si es necesario, se abre una etapa probatoria en la que se incorporan informes, documentos y otros elementos relevantes para sustentar o desvirtuar la denuncia.

El informe de la comisión y la votación final

Después de analizar las pruebas y los argumentos de ambas partes, la Comisión de Mesa debe elaborar un informe motivado.

Finalmente, el expediente pasa al Concejo Cantonal de Guayaquil, donde se convoca a una sesión específica para debatir el caso.

Para aprobar la remoción de un alcalde se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del Concejo. En el caso de Guayaquil, eso equivale a 10 votos.

¿Qué dice el COOTAD sobre la remoción?

El COOTAD establece que la remoción de alcaldes, vicealcaldes y concejales debe seguir un procedimiento reglado, con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.

El proceso no implica una destitución automática ni inmediata. Primero debe existir una denuncia fundamentada, luego una revisión de la Comisión de Mesa y finalmente una votación del Concejo Cantonal.

Por ello, la conformación de la nueva Comisión de Mesa representa apenas el primer paso dentro de un trámite que aún debe pasar por varias etapas antes de una decisión definitiva.