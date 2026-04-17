La tasa de pernoctación crece y despierta críticas en Guayaquil

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Las claves del caso La reforma incorpora a los alojamientos tipo Airbnb y reabre el debate sobre el uso de los fondos recaudados para promocionar a Guayaquil

La propuesta de crear un fideicomiso surge como alternativa para transparentar el uso de los fondos

La recaudación anual de esta tasa bordearía el millón de dólares

Dormir en un hotel o alojamiento turístico en Guayaquil implica pagar una tasa municipal desde 2014, pero ahora la reforma aprobada por el Concejo Cantonal amplía el cobro a inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb. Aunque el Municipio defiende la medida, gremios hoteleros y turísticos cuestionan la falta de claridad sobre el uso de los recursos.

Para dormir en un hospedaje en Guayaquil hay que pagar. Aunque suena redundante y obvio, no lo es, porque existe una tasa municipal de pernoctación que, si bien no es nueva, fue modificada ayer por el Concejo Cantonal y ha generado cuestionamientos en gremios, sobre todo en el hotelero y turístico.

Este jueves 16 de abril, en el Concejo, mientras algunos ediles aprobaban temas relevantes y otros se lanzaban críticas, aplaudían o defendían su gestión, se aprobó la reforma a la ordenanza que regula la Tasa Municipal de Pernoctación, vigente desde 2014.

La principal novedad es que ahora incorpora a los alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales (como los ofertados a través de plataformas como Airbnb), con una tarifa de un dólar por noche y por habitación. Sin embargo, hay inquietudes, pese a que la directora municipal Tahis Panus ha defendido que esta actualización es fruto de meses de trabajo.

Guayaquil amplía la tasa de pernoctación y abre debate en el sector turístico

Las críticas llegan incluso desde el interior del Municipio. Nelly Pullas, concejala del PSC, indicó a EXPRESO que le generó dudas el proceso de socialización. Este ha sido un factor que ha sido criticado no solo en esta administración, sino también en las anteriores.

“Debería venir de una iniciativa y manejo privado, porque son ellos quienes tienen el conocimiento. Podríamos pensar, a futuro, en un fideicomiso para que sea manejado por quienes realmente conocen el sector y así generar un plan para el uso de esos recursos”, dijo.

Cabe recordar que esta tasa nació durante la administración de Jaime Nebot, en 2014, cuando existía la Empresa Pública de Turismo, cuya figura más visible era Gloria Gallardo. Actualmente, esa entidad ya no existe. Está liquidada.

¿Entonces por qué no eliminar también la tasa? Al respecto, Pullas, quien también pertenece al sector turístico, considera que no debería desaparecer.

“No, yo creo que sería una pésima decisión. El problema no es la tasa, el problema es el manejo de los fondos. Los hoteleros están de acuerdo con que exista esta tasa, siempre que vaya directamente a la promoción de la ciudad. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares”, sostuvo.

La concejala insistió en que no está de acuerdo con el manejo que se ha dado a esos recursos.

“Esa tasa iba dentro de todo el presupuesto de la empresa pública y no se manejaba exclusivamente para la promoción de la ciudad. Ahí se mezclaban conceptos de difusión cívica. La pregunta no es si debe o no existir la tasa, sino cómo manejar estos fondos. Creería que, a futuro, lo más práctico es a través de un fideicomiso”, añadió.

Por su parte, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, admitió que la tasa es importante y que Guayaquil necesita promocionarse.

“Es verdad que no es menos importante la planificación y saber qué se va a hacer con esa tasa. Coincidimos con algunas autoridades a nivel nacional en que a veces no se apunta a las ferias correctas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué vamos a promocionar?”, dijo.

Muñetón considera que, desde una visión empresarial, el dinero que se recauda sigue siendo insuficiente.

“Para una promoción se necesitan más fondos, pero para mí es importante saber hacia dónde queremos ir, para sumarnos a esa lucha, si queremos traer turistas o impulsar la realización de películas”, manifestó.

Consultado sobre si las autoridades ya conocen estas preocupaciones, indicó que se debe trabajar con eficiencia.

“Repito: el día que sepamos cuál es la planificación y hacia dónde se quiere ir, podremos entender mejor el objetivo. El turismo es bastante dinámico. No tenemos mucho dinero y debemos saber en qué lo vamos a gastar. Debe existir una gobernanza entre el sector público y el privado, incluido el Gobierno nacional. No puede ser que Guayaquil vaya por un camino, Ecuador por otro y Quito por otro”, cuestionó el también presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

EXPRESO también se contactó con Alberto Hidalgo, quien tiene alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales. Según comentó, los temas recaudatorios son complejos si no existe un beneficio claro para quienes pagan.

“Los temas recaudatorios son complejos porque perjudican a la economía si no se tiene un plan que beneficie a las personas o empresas que están pagando estos impuestos. Ocurre igual con la patente municipal que cobran a las personas naturales: no hay ningún beneficio o retribución”, señaló.

Municipio de Guayaquil justifica la tasa

En oficios del Municipio se deja en claro que los recursos provenientes de la tasa de pernoctación ingresarán a una cuenta habilitada por la Municipalidad de Guayaquil. Entre esas actividades constan la información turística en oficinas y puntos de atención, la entrega de mapas, rutas y folletos, la atención de quejas y reclamos de turistas, y el apoyo para la realización de congresos y convenciones, a través del Buró de Convenciones y Eventos de Guayaquil.

EXPRESO buscó conocer más detalles sobre la tasa y la forma en que se ejecutará la promoción de la ciudad. Para ello, solicitó una entrevista al Municipio. Para este viernes 17 de abril, la institución fijó la entrevista con Tahiz Panus.