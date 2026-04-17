Más de 2.400 sanciones en Quito revelan peligrosas prácticas en el transporte público

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Quito: AMT sanciona 2.408 conductores en 2026 por infracciones en transporte público.

Informe revela más de 5.200 citaciones entre 2025 y 2026 por puertas abiertas y paradas ilegales.

Controles aumentan tras siniestro en Mariscal Sucre y por riesgos en seguridad vial.

Correteos entre unidades, exceso de velocidad, circulación con puertas abiertas y pasajeros embarcados o desembarcados en plena vía son parte del retrato cotidiano que enfrenta el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito.

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) encendió nuevamente las alertas al revelar que, en lo que va del año, 2.408 conductores han sido sancionados por diversas contravenciones, tras un análisis a las cooperativas que operan en la capital.

Más de 2.408 sanciones en Quito

El informe no solo evidencia la magnitud del problema, sino también la recurrencia de ciertas prácticas que se repiten en el sistema. Según la AMT, el objetivo del estudio fue identificar las infracciones más frecuentes para fortalecer los controles en calle y mejorar la calidad del servicio. La preocupación se intensificó tras el siniestro registrado el pasado 2 de abril en la avenida Mariscal Sucre, hecho que motivó el incremento de operativos en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT, detalló que entre 2025 y lo que va de 2026 se han emitido 5.235 boletas de citación al transporte público. Solo en 2026, la cifra alcanza 2.408 sanciones. “Se ha intensificado el control en todas las operadoras, especialmente en aquellas que presentan reincidencia”, señaló la funcionaria.

El ranking de infracciones ubica a varias cooperativas con altos niveles de sanción. En 2025, Transporsel encabezó la lista con 312 citaciones, seguida de Paquisha, Carcelén-Tarqui, Transperiféricos y Alborada. Para 2026, la tendencia se mantiene con variaciones: Transplaneta lidera con 146 sanciones, seguida de Transporsel con 137, Paquisha con 134, Alborada con 118 y Vencedores de Pichincha con 106.

Las infracciones más recurrentes ayudan a entender el comportamiento en las vías. Conducir con puertas abiertas representa una de las principales faltas, con 849 casos registrados. Le siguen no utilizar cinturón de seguridad (291), recoger o dejar pasajeros en lugares no autorizados (286), desobedecer órdenes de agentes o señales de tránsito (219) e invadir carriles exclusivos del transporte público (169).

Infracciones frecuentes en transporte público Quito

Estas conductas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionadas con multas que van desde el 5% hasta el 30% del salario básico unificado, dependiendo de la infracción. Sin embargo, la AMT reconoce que no todas las faltas pueden ser sancionadas con la misma intensidad.

La competencia entre buses en Quito provoca maniobras peligrosas y más sanciones.Gustavo Guaman

El exceso de velocidad, por ejemplo, aún no se sanciona de forma operativa debido a un vacío normativo relacionado con la calibración de cinemómetros, aunque sí se realizan controles preventivos y reportes a la Secretaría de Movilidad.

“Sí hemos identificado excesos de velocidad, pero por ahora se notifican para generar conciencia mientras se ajusta la normativa”, explicó Morocho, al tiempo que recalcó que los operativos son diarios y se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.

Las consecuencias de estas prácticas no se limitan a sanciones económicas. La AMT advierte que muchas de estas infracciones están directamente relacionadas con siniestros de tránsito, especialmente caídas de pasajeros por apertura indebida de puertas o frenazos bruscos en movimiento.

El exceso de velocidad se detecta pero aún no se sanciona operativamente por limitaciones técnicas

Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT



Conductores sancionados por malas prácticas

El tema también ha generado reacciones políticas. Concejales del Municipio de Quito han cuestionado el accionar de algunas operadoras y han planteado medidas más severas, como la posible reversión de permisos. Desde la Secretaría de Movilidad, en cambio, se anunció el inicio de acciones administrativas y procesos de verificación sobre el funcionamiento de las cooperativas.

Mientras tanto, desde el sector del transporte, los dirigentes defienden su postura. El gerente de Transplaneta, Joselito Rodríguez, aseguró que la empresa ha iniciado procesos de capacitación interna y busca reforzarlos mediante convenios educativos. Sin embargo, señaló una dificultad: no cuentan con el detalle individual de las sanciones, lo que limita el seguimiento caso por caso.

En la misma línea, el representante de Vencedores de Pichincha, Cristian Lara, reconoció la existencia de infracciones, pero atribuyó parte del problema a la falta de señalización adecuada en paradas y a la presión operativa del sistema.

Estamos aplicando sanciones internas para corregir malas prácticas en nuestros conductores. Cristian Lara, gerente de la coop. Vencedores de Pichincha

La cooperativa, dijo, ya aplica sanciones internas y programas de formación, aunque admitió que el informe de la AMT obliga a reforzar los controles. Pese a los cuestionamientos por las infracciones de tránsito registradas en el transporte público, el gremio del sector señala que la operación atraviesa también una fuerte presión económica.

Los dirigentes atribuyen parte de las dificultades al incremento del precio del diésel, que afecta directamente la sostenibilidad del servicio. El dirigente Carlos Brunis señala que el alza del diésel y la eliminación del subsidio han afectado gravemente la operación de las cooperativas. Afirma que la prestación del servicio ya no puede sostenerse al 100% debido a los mayores costos de combustible e insumos.