Decisiones arbitrales favorecen a Consorcio Acciona en disputa por el Metro de Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Arbitraje internacional favorece a Acciona por el Metro de Quito y obliga pagos al Municipio en 2026.

Tribunal de la CCI reconoce ajustes por impuestos y Covid en contrato del Metro de Quito en Ecuador.

Procuraduría analiza laudos emitidos en Santiago que impactan costos del proyecto Metro de Quito.

La Procuraduría General del Estado informó sobre la emisión de laudos arbitrales internacionales relacionados con las controversias entre el Consorcio Acciona Línea 1 y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco del proyecto del Metro de Quito.

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Según el comunicado oficial, los procesos fueron administrados bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), específicamente en los casos No. 28376/AJP y No. 28446/AJP, vinculados al contrato de ejecución de la Línea 1 del Metro.

Tribunal arbitral acoge reclamos del consorcio

En ambos casos, el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió a favor del consorcio, integrado por Acciona Construcción S.A., Acciona Industrial S.A. y Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V.

La decisión establece que el Municipio de Quito deberá reconocer ajustes económicos derivados de cambios en la legislación, conforme a lo estipulado en el contrato, específicamente en la subcláusula 13.7.

Impacto económico de los laudos arbitrales

Los tribunales determinaron que se cumplen las condiciones contractuales para reconocer varios ajustes reclamados por el consorcio. Entre ellos se incluyen:

Aproximadamente 2.52 millones de dólares por contribuciones temporales al patrimonio de las sociedades entre 2020 y 2022.

Alrededor de 7.17 millones de dólares por el incremento del impuesto a la renta del 22% al 25%.

Cerca de 684 mil dólares por concepto de contribuciones relacionadas con la pandemia de Covid-19.

Estos montos reflejan el impacto de cambios normativos en la ejecución del proyecto del Metro de Quito, una de las obras de infraestructura más importantes de Ecuador.

Estado ecuatoriano analiza los laudos

La Procuraduría General del Estado, junto con el estudio jurídico internacional Clark Hill, se encuentra evaluando el alcance de las decisiones arbitrales. Este análisis se realiza conforme al marco jurídico aplicable en la sede del arbitraje, ubicada en Santiago de Chile.