Tumbaco enfrenta escasez de agua y crece sin control

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Falta de agua potable afecta a Tola Chica 3, en Tumbaco, por red saturada y suministro intermitente.

Moradores denuncian cortes de hasta cuatro días y gastos extra por tanqueros privados.

Epmaps atribuye fallas a aire en la red y reconoce problemas similares en Cumbayá y Puembo.

La falta de agua potable genera malestar en la parroquia de Tumbaco, nororiente de Quito. En el sector de Tola Chica 3, abrir una llave se ha convertido en un acto de incertidumbre, ya que el líquido vital puede no llegar o hacerlo apenas como un goteo insuficiente.

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Durante un recorrido realizado por EXPRESO junto a los moradores, se constató una realidad que se repite en varias viviendas: el suministro es intermitente y, en muchos casos, no alcanza para cubrir necesidades básicas como cocinar, asearse o limpiar.

La escena cotidiana refleja una contradicción. Mientras el sector crece a un ritmo acelerado, la infraestructura no logra acompañar esa expansión.

Los residentes coinciden en que el aumento de urbanizaciones, conjuntos habitacionales y nuevas construcciones ha desbordado la capacidad de la red de agua potable. “El crecimiento es evidente, pero los servicios siguen siendo los mismos”, comentan con preocupación, al señalar que el desarrollo urbano no ha ido de la mano con una planificación adecuada.

Denuncian días sin una gota de agua

Marco Veintimilla, presidente del barrio, describe con cifras la magnitud del problema. Según sus estimaciones, en Tola Chica 3 viven alrededor de 4.500 personas, sin incluir a la población flotante vinculada a instituciones educativas cercanas.

“Hay sectores que pasan tres o cuatro días sin agua; otros solo la reciben durante la noche. Incluso hay zonas donde el servicio no llega desde el viernes”, explica. Aunque asegura que mantienen contacto constante con la empresa municipal, advierte que las soluciones suelen ser temporales. “Cuando se insiste, envían ayuda, pero no es una respuesta definitiva”, agrega.

Para muchas familias, la escasez implica gastos adicionales y condiciones de vida más difíciles. Silvana Zambrano, residente de un conjunto de 28 viviendas, relata que, pese a contar con cisterna, el almacenamiento no es suficiente frente a cortes prolongados.

“Nos vemos obligados a comprar agua en tanqueros privados. Es un gasto extra y no siempre hay garantía de calidad”, afirma. En su entorno viven adultos mayores y personas con enfermedades, lo que agrava la falta del servicio básico.

Dudan de la distribución del agua

La situación también evidencia problemas estructurales. Rodrigo Aguilar, quien ha vivido más de 40 años en el sector, recuerda que el sistema de abastecimiento original, proveniente de El Inga, ha quedado rebasado.

“Antes alcanzaba, pero ahora, con tantas construcciones, el caudal se reparte entre más viviendas y ya no es suficiente”, señala. Además, considera que existe una distribución desigual que deja a ciertos sectores sin acceso durante días, mientras otros reciben el servicio de manera parcial.

Las quejas aumentan. Mariela Villalva asegura que desde la pandemia el problema se ha intensificado.

“Hemos pedido soluciones, pero solo vienen a hacer revisiones temporales. Abren y cierran válvulas, mencionan posibles daños, pero nunca hay una reparación definitiva”, explica.

En medio de esta incertidumbre, los habitantes han tenido que adaptar su rutina: recolectar agua en recipientes, reducir su consumo y destinar dinero a la compra de bidones. “Lo más frustrante es que las planillas llegan puntuales, aunque el servicio falle”, enfatiza.

Desde la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) se informó que no se habían registrado reportes continuos en el sector. No obstante, la entidad reconoció que durante el último fin de semana se produjeron interrupciones.

Según el informe, se detectó la presencia de aire en varios puntos de la red, lo que afectó la distribución. Como respuesta, realizaron trabajos de desfogue de hidrantes y se instaló un nuevo punto para facilitar el mantenimiento.

Falta de agua aqueja a otras zonas del valle

La problemática no se limita a Tumbaco. En Cumbayá, usuarios reportaron recientemente una disminución en la presión del servicio tras un corte de energía en San Patricio Alto.

La empresa confirmó un daño en la estación de bombeo San Francisco Medio, lo que afectó a varios sectores. A este escenario se suman las quejas en Puembo, en donde también se registran fallas constantes, con cortes y baja presión.

Aunque Epmaps asegura que trabaja en proyectos a mediano y largo plazo para mejorar la cobertura, estas promesas no logran disipar la preocupación ciudadana. Los moradores cuestionan que se otorguen permisos de construcción mientras el sistema de servicios básicos muestra signos de saturación.