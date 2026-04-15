GAD de Cumbayá presenta 'amicus curiae' ante Corte Constitucional por reforma al COOTAD

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber GAD de Cumbayá presenta amicus curiae el 14 de abril ante la Corte Constitucional por reforma al COOTAD

Documento afirma que reforma al COOTAD respeta autonomía y prioriza inversión pública en servicios e infraestructura.

Cumbayá solicita participar en audiencia y defiende norma por legalidad, proporcionalidad y sostenibilidad fiscal.

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial Rural de Cumbayá presentó este 14 de abril de 2026 un amicus curiae ante la Corte Constitucional del Ecuador, en el marco del caso Nro. 25-26-IN.

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Criterios jurídicos

El objetivo del documento es aportar criterios jurídicos que contribuyan al análisis de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Reformatoria al COOTAD.

Pedro Tapia, presidente del GAD, sostiene que la reforma es compatible con la Constitución ecuatoriana, al no vulnerar la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Señala que dicha autonomía debe ejercerse respetando principios fundamentales como la legalidad, la coordinación interinstitucional y la sostenibilidad fiscal.

El documento enfatiza que la normativa no restringe competencias de los GAD, sino que orienta el uso eficiente de los recursos públicos hacia la inversión. En particular, destaca la priorización de obras, servicios e infraestructura, elementos clave para garantizar derechos fundamentales de la población.

Respaldo a la reforma del Cootad

Asimismo, el amicus curiae respalda la regla de asignación presupuestaria que privilegia el gasto de inversión sobre el gasto corriente. Según el GAD de Cumbayá, esta disposición fortalece la provisión de servicios públicos y contribuye a reducir brechas territoriales, sin afectar la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

En el análisis jurídico, también se concluye que la reforma cumple con los principios de unidad de materia y proporcionalidad. El texto argumenta que la normativa responde a un fin constitucional legítimo, es idónea y necesaria, y no representa una medida regresiva en materia de derechos.

Finalmente, el GAD parroquial solicitó a la Corte Constitucional que admita este aporte dentro del proceso y, de ser pertinente, se le permita ampliar sus argumentos en una audiencia pública. Con esta acción, la entidad reafirma su compromiso con una gestión pública eficiente, responsable y orientada al bienestar ciudadano.