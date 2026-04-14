Veranillo inusual incrementa el riesgo de incendios en Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Quito enfrenta cambios bruscos del clima: mañanas con radiación solar extrema y tardes con lluvias.

La Secretaría de Ambiente lo denomina “veranillo”, un fenómeno que incrementa la sequedad de la vegetación y eleva el riesgo de incendios forestales.

Expertos advierten que no se trata solo de un “veranillo”, sino de una inestabilidad asociada al cambio climático.

Los cambios bruscos del clima en Quito han encendido las alertas entre autoridades y ciudadanos. En una época que históricamente se caracteriza por lluvias constantes, la capital experimenta jornadas con radiación solar extremadamente alta durante las mañanas y precipitaciones en horas de la tarde.

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Este comportamiento inusual ha sido calificado por la Secretaría de Ambiente como un “veranillo”, fenómeno que ya activa medidas preventivas ante el riesgo de incendios forestales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la ciudad presenta cielos parcialmente nublados, con temperaturas que alcanzan hasta los 24 grados centígrados.

Sin embargo, lo que más preocupa es la intensidad de la radiación solar, que se ubica en niveles extremos, incrementando la sequedad de la vegetación y, por ende, la posibilidad de propagación de fuego.

Estrategia de prevención y mitigación

El contexto no es menor. En 2024, el Distrito Metropolitano registró la afectación de 2.560 hectáreas por incendios forestales, un antecedente que motivó la creación de la Ordenanza 075-2024 sobre manejo integral del fuego.

Jorge Luis Obando, especialista de la Secretaría de Ambiente, explica que esta normativa dio paso a una estrategia metropolitana basada en cinco líneas de acción: prevención, mitigación, respuesta, control y restauración.

En San Francisco de Miravalle, moradores cortan ramas secas para prevenir incendios forestales durante esta temporada seca.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

En la fase preventiva, el Municipio impulsa la formación de brigadas comunitarias y capacitaciones en zonas vulnerables. Paralelamente, se ejecutan acciones de mitigación como limpieza de quebradas y establecimiento de franjas cortafuego.

En caso de emergencias, el Cuerpo de Bomberos encabeza la respuesta operativa, mientras que las autoridades refuerzan controles para evitar quemas ilegales.

A esto se suma la dispersión de semillas mediante drones en áreas afectadas, con el objetivo de recuperar ecosistemas estratégicos. Estas acciones buscan anticiparse a una temporada seca que, según previsiones, podría intensificarse desde junio.

Los efectos del cambio climático

No obstante, expertos en gestión de riesgos advierten que el problema va más allá de un “veranillo”. Cristian Rivera sostiene que lo que enfrenta la ciudad es una inestabilidad atmosférica derivada del cambio climático, un fenómeno presente desde hace al menos una década.

A su criterio, la respuesta institucional ha sido tardía y reactiva, cuando la planificación debió contemplar escenarios de riesgo con antelación.

En sectores como San Francisco de Miravalle, los habitantes aseguran no haber recibido capacitaciones, pese a los antecedentes de incendios.

Luis Alberto Taco, morador del sitio, relata que el 80% de la zona ha sido afectada por siniestros y que es la comunidad la que se organiza para limpiar terrenos y evitar quemas. “Las autoridades vienen después del incendio, pero no hay seguimiento”.

Una situación similar describe Esther Morales, quien señala que la preparación se limita a acciones básicas como almacenar agua o retirar material seco, ante la ausencia de orientación técnica. En otros puntos como Bolaños, los vecinos piden mayor presencia de guardabosques y sistemas de monitoreo permanente.

En esta contexto de condiciones climáticas impredecibles, las autoridades hacen un llamado para que la ciudadanía evite quemas, reporte columnas de humo y participe en procesos de capacitación.