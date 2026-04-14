Transportistas rechazan el alza de los precios de las gasolinas: “No podemos asumir el costo"

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gremios del transporte rechazan el aumento del precio de los combustibles actualizados el 12 de abril

Los transportistas no suspenderán el servicio, pero planean acciones como una marcha y buscan diálogo con el Gobierno

Los transportistas pesados pretenden transferir el 5 % adicional a sus clientes

Transportistas de Quito y Pichincha se pronunciaron este 14 de abril en contra del alza de los combustibles en el país, tras la nueva actualización de los precios, dada el pasado 12 de abril.

Mediante rueda de prensa, los líderes gremiales pertenecientes al transporte urbano, parroquial y escolar de Pichincha, manifestaron que con los nuevos precios de las gasolinas se les dificulta cubrir los costos operativos de sus unidades y que el incentivo que se les entrega desde el Gobierno Nacional es insuficiente para cubrir todos los costos.

Durante las declaraciones pidieron reunirse con el Gobierno Nacional para manifestar sus preocupaciones y señalaron que no suspenderán los servicios. No obstante, indicaron que tomarán en el camino las decisiones que más les convengan y que planifican una gran marcha.

“Nosotros responsablemente iremos tomando las decisiones que más convengan a los intereses de todos. Sí, estamos planificando una gran marcha por la paz y seguridad”, indicó Carlos Brunis, dirigente de los transportistas de Quito. La marcha será en rechazo a la inseguridad constante a la que se enfrentan los conductores.

El transporte pesado pretende transferir la carga a importadores y exportadores

Pero no son los únicos que rechazan el alza de los combustibles. Desde el transporte pesado del país, que utiliza diésel, también prevé una reunión en los próximos días para concretar una medida paliativa: transferir ese 5 % adicional que deben pagar desde este mes, a sus clientes.

“En principio nosotros deberemos pasar la tarifa a los consumidores de nuestros servicios que son exportadores e importadores. Esperemos que se pueda, que ellos acepten el incremento”, mencionó a EXPRESO Santiago Mauricio Garzón, presidente de la Cámara del Transporte Pesado de Ecuador.

El 12 de abril cuando se actualizaron los precios, el galón del diésel, que es el combustible que utiliza el transporte pesado, pasó de $2,828 a $2,962 por galón. Es decir, marcó un incremento de 4,74 %, de ahí que los transportistas pesados opten por transfer un 5 % a sus clientes.

“El transporte pesado no está en condición de asumir estos costos”, indicó Garzón, quien añadió que el gremio prevé que para el próximo mes la situación empeorará con un incremento aproximado de 15 centavos más, por lo que ya adelantan que “si sube el combustible, sube el flete y sube todo”, advirtió.

¿En cuánto subieron los precios de los combustibles este mes?

El pasado 12 de abril los precios de las gasolinas se actualizaron, como cada mes, pero incrementaron casi al tope permitido. Por ejemplo, las gasolinas Extra y Ecopaís cuestan ahora $3,024 por galón. Esto es 13 centavos más que en marzo pasado y representa un aumento de 4,6%.

Por su parte, la gasolina Súper pasó de $3,62 a $4,57 por galón, lo que refleja un incremento mayor: de $0,95 por galón, es decir, más del 25% en relación con el mes anterior.

Asimismo, el diésel también subió y pasó de $2,828 a $2,962 por galón. Es decir, marcó un incremento de 4,74 %.