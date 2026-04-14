Guayarte reabre en Guayaquil tras meses cerrado: esta es la fecha de la inauguración

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Plaza Guayarte reabre este 17 de abril tras más de cinco meses de intervención y una remodelación integral que transformó su infraestructura y funcionamiento.

El ala que conecta con la Kennedy deja de ser un espacio comercial y pasa a funcionar como una Unidad Municipal Distrital con servicios como Registro Civil, salud básica y atención veterinaria.

La obra tuvo una inversión de $ 1,1 millones y se ejecutó en tres fases que incluyeron mejoras en locales comerciales, piletas del parque lineal y la plazoleta central.

Guayarte vuelve a abrir sus puertas este viernes 17 de abril, pero lo hace en medio de una historia de altibajos y un cambio de identidad que ha ido transformando uno de los espacios más conocidos de Guayaquil.

Lo que hoy se anuncia como una “reapertura oficial” no llega como un punto de partida desde cero, sino como el cierre —o al menos una pausa— de meses de intervención que cambiaron por completo la dinámica del lugar. Durante gran parte del último año, Guayarte funcionó con accesos restringidos, áreas cerradas, locales fuera de operación y una circulación interna limitada que redujo la experiencia que en su momento lo convirtió en un corredor gastronómico y cultural activo.

En ese contexto, el espacio pasó de ser un punto de encuentro con alta afluencia a un sitio en reconfiguración permanente. Las restricciones se sintieron especialmente en el ala que conecta con Kennedy, donde incluso se limitó el ingreso por los trabajos que avanzaban por fases. Mientras tanto, el lado de la avenida Carlos Julio Arosemena mantuvo cierta actividad, aunque lejos del ritmo original del proyecto.

La plazoleta central fue reconfigurada con césped sintético y mejoras en el escenario, pensado para eventos culturales y actividades de entretenimiento.Cortesía

Una reapertura que llega tras meses de obra

La reapertura de este viernes se da luego de más de cinco meses de intervención continua, dentro de una remodelación integral impulsada por el Municipio de Guayaquil a través de Parques EP y áreas municipales. La inversión, según datos oficiales, alcanza los $ 1,1 millones y se ejecutó en tres fases que tocaron desde locales comerciales hasta el parque lineal y la plazoleta central.

En la primera etapa se intervinieron los 17 locales tipo contenedor, con mejoras en filtraciones, revestimientos, pintura, iluminación y adecuaciones eléctricas. En la segunda fase se rehabilitaron las siete piletas del parque lineal, con reparación de sistemas de agua, nuevas superficies y la incorporación de iluminación sumergible. La tercera fase sumó césped sintético en la plazoleta, mejoras en el escenario y la instalación de equipamiento tecnológico como pantalla LED, audio profesional e iluminación robótica.

El resultado es un espacio que luce renovado en infraestructura, pero que aún arrastra el desafío de recuperar su uso cotidiano y su vida urbana, que es lo que solicita el ciudadano.

Sobre la inauguración, el Municipio no ha confirmado la hora de la reapertura y si es que habrá algún evento especial.

Cambios que no son solo estéticos

Uno de los giros más significativos está en el uso del espacio. El ala que conecta con la Kennedy dejó de funcionar como zona comercial y ahora se perfila como una Unidad Municipal Distrital (UMD), donde se concentrarán servicios como Registro Civil, atención médica básica, odontología municipal y atención veterinaria.

El espacio regresa con un nuevo esquema de uso: una parte seguirá dedicada a la recreación, mientras otra se convertirá en una Unidad Municipal Distrital.Freddy Rodríguez

El objetivo, dijo el Cabildo, es acercar trámites y servicios a los barrios del norte y zonas como la vía a la costa, en una lógica de descentralización que ya se venía planteando en meses anteriores. En la práctica, Guayarte deja de ser un espacio exclusivamente recreativo-comercial en toda su extensión para dividirse en dos funciones: una parte cultural y de entretenimiento, y otra de servicios públicos.

Entre la expectativa y la nostalgia

La reapertura llega con expectativa, pero también con una lectura más crítica entre quienes vieron cómo el proyecto fue perdiendo fuerza con el tiempo. En marzo pasado, cuando aún el espacio operaba con restricciones, ya se evidenciaba esa mezcla de uso limitado y obras en ejecución que afectaban la experiencia habitual.

Algunos ciudadanos consultados en semanas previas recordaban el concepto original del lugar como un corredor vivo de gastronomía y cultura que nunca terminó de consolidarse en su totalidad. Otros, en cambio, valoraban la posibilidad de tener servicios municipales más cerca, aunque con cierta nostalgia por el modelo inicial.

"Me hubiese encantado que Guayarte funcionara como corredor gastronómico y cultural, pero lamentablemente operó solo en un ala, la de Carlos Julio Arosemena. Me encantaba el concepto de esta plaza, era tan viva y daba vida al sector. Ahora, espero que este nuevo concepto atraiga a los ciudadanos, y que al menos durante las horas laborales puedan recorrer todo el espacio", señaló Daniel Luque, habitante de la Kennedy.