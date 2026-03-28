Guayarte sufrirá cambios importantes: así será transformado el lado de la Kennedy

El sitio, que antes fue turístico, hoy será utilizado para servicios municipales. Conoce los cambios que tendrá la plaza

Guayarte se encuentra en una etapa de cambios en su estructura.

Guayarte atraviesa una etapa de transición marcada por una operación irregular en los últimos meses. Lo que en su momento fue concebido como un polo de dinamismo comercial, cultural y turístico en el norte de Guayaquil, hoy evidencia una actividad reducida y áreas con acceso restringido, lo que ha mermado su funcionamiento habitual.

Según ha anunciado el Municipio, se ha puesto en marcha una intervención en el sector correspondiente a la Kennedy, con el objetivo de redefinir el uso del espacio y ampliar su alcance más allá de lo recreativo.

Los cambios que tendrá plaza Guayarte en la Kennedy

La transformación contempla la implementación de una nueva Unidad Municipal Distrital (UMD), infraestructura que busca acercar servicios públicos a la ciudadanía y desconcentrar la atención administrativa.

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La obra, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas, se desarrolla en una estructura de dos niveles que ha sido sometida a una reconfiguración integral. Parte de los cambios incluye la sustitución de elementos metálicos por materiales más resistentes, así como mejoras en áreas clave del inmueble.

Entre los trabajos en curso constan adecuaciones en pisos, sistema eléctrico, ascensor, zonas de estacionamiento y la incorporación de sistemas de seguridad como videovigilancia y protección contra incendios.

Además, el nuevo espacio estará destinado a integrar servicios como atención médica, clínica veterinaria, guardería y oficinas para trámites ciudadanos.

La intervención apunta a beneficiar a residentes de sectores cercanos como Kennedy, Urdesa, Ferroviaria y Bellavista, así como a la población estudiantil que circula diariamente por esta zona universitaria.

Referencial. En el sitio se realizan labores previo a su reinauguración CORTESÍA

Acceso limitado y funcionamiento parcial

Pese a que el sitio permanece abierto al público, su operatividad no es plena. Actualmente, el ingreso está permitido dentro de un horario restringido, de 07:00 a 22:00, condicionado por las disposiciones vigentes en la ciudad. Sin embargo, varias zonas continúan intervenidas, lo que limita la circulación interna.

En particular, el tramo que conecta la Kennedy con Urdesa presenta restricciones debido a los trabajos en ejecución. En ese sector, el uso se reduce a tránsito peatonal y estacionamiento, sin que se desarrollen actividades comerciales o eventos.

Los visitantes deben movilizarse por rutas previamente establecidas dentro del complejo, lo que altera la dinámica habitual del lugar. A esto se suma que los locales comerciales permanecen cerrados, a la espera de una reactivación integral del espacio.

Desde el Municipio se ha anticipado una próxima reapertura más amplia, una vez concluyan las obras. Mientras tanto, Guayarte continúa en proceso de transformación, con una operatividad parcial que refleja el momento de transición que atraviesa este emblemático punto de la ciudad.

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