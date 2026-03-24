Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Guayarte obra
Trabajos. En el sitio se realizan labores previo a su reinauguración.FREDDY RODRIGUEZ

¿Guayarte ya está abierta al público? Horarios y restricciones

El sitio se encuentra abierto, pero no del todo operativo. Conoce los detalles de los trabajos que se realizan

Durante los últimos meses, Guayarte ha tenido irregularidades que ha cambiado su dinámica habitual. Este espacio, que en sus inicios se posicionó como uno de los principales puntos turísticos y gastronómicos de la ciudad, fue perdiendo afluencia con el paso del tiempo y actualmente está en una etapa de intervención que limita su uso.

RELACIONADAS

¿Qué actividades se pueden hacer en Guayarte?

El sitio sí se encuentra habilitado para el público, aunque con varias restricciones operativas. El acceso está permitido en un horario comprendido entre las 07:00 y las 22:00, debido al toque de queda. 

Sin embargo, la apertura no es total. En el área que conecta sectores como Urdesa con la Kennedy, el ingreso está limitado debido a trabajos en curso

Guayarte locales

Plaza Guayarte busca reactivación: bajan los precios de locales comerciales

Leer más

En esa zona, los visitantes solo pueden utilizar espacios específicos para estacionamiento y tránsito peatonal, sin que esté habilitada para actividades o eventos.

Las restricciones también impactan la circulación interna. Quienes acceden desde la Kennedy deben movilizarse por rutas definidas, como el paso tipo “zigzag”, que permite conectar hacia la avenida Carlos Julio Arosemena.

 Este esquema reduce la experiencia habitual del lugar y mantiene ciertas áreas parcialmente cerradas.

Por otra parte, los locales comerciales se mantienen cerrados. Según ha anunciado el Municipio de Guayaquil, en marzo habría una reinauguración del sitio. El contexto de estas limitaciones responde a los trabajos de remodelación que aún se ejecutan en el sitio. 

Expresión artística con fuego en Guayarte
Guayarte realizó varios eventos llamativos en sus primeros años.archivo

¿Qué trabajos se realizan y cuál es la inversión?

Los trabajos actuales se enfocan en el tramo que enlaza con Urdesa y la Kennedy, donde ya inició el retiro de estructuras que anteriormente albergaban locales de comida y emprendimientos.

Se conoce que a futuro, el sitio  albergará espacios para realizar trámites, consultas médicas y de odontología, entre otros servicios municipales

aquiles esposa

Lo que Aquiles Álvarez le gritó a su esposa a la salida de audiencia en La Libertad

Leer más

Tal como adelantó EXPRESO semanas atrás, varios contenedores están siendo desmontados de manera gradual. Las labores se concentran en una zona que en años anteriores concentraba buena parte de la actividad comercial, con restaurantes, puestos gastronómicos y espacios destinados a la permanencia de visitantes.

El proyecto contempla una inversión cercana a 1,1 millones de dólares y ha sido desarrollado en varias etapas, con intervenciones tanto en infraestructura como en espacios públicos.

En una primera fase, se realizaron adecuaciones en los locales comerciales, con mejoras estructurales, renovación de acabados, iluminación y sistemas eléctricos. Posteriormente, se rehabilitaron elementos del parque lineal, incluyendo fuentes y sistemas hidráulicos, con el objetivo de recuperar áreas que presentaban deterioro.

En la etapa final, se han incorporado nuevos componentes en la plazoleta central, como superficies renovadas y tecnología destinada a eventos, entre ellos sistemas de audio, iluminación especializada y pantallas de gran formato. Estas mejoras buscan reactivar el espacio como punto de encuentro cultural y recreativo.

Guayarte
El desmontaje de contenedores en el ala de Kennedy marca un cambio en Guayarte, donde ese sector dejará de operar con locales comerciales para dar paso a servicios municipales.FREDDY RODRÍGUEZ

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cynthia Viteri y sus opciones de cara a la contienda electoral

  2. $ 1 millón en Quito: ministro lo vincula a la minería y surgen nexos de alto nivel

  3. Quito: ¿Quién era el cura que apareció sin vida en su casa en Guayllabamba?

  4. Premios Platino: Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo conducirán la gala

  5. Barcelona SC visita a Liga: Día, hora y razones de la fecha para el duelo en LigaPro

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador vs Países Bajos EN VIVO: día, hora y dónde ver el partido de la Fecha FIFA

  2. Lo que Aquiles Álvarez le gritó a su esposa a la salida de audiencia en La Libertad

  3. Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

  4. Ecuador vs Marruecos en Madrid dónde ver EN VIVO, hora del juego y la señal de TV

  5. Ecuatoriana Yanna Guillín marca récord internacional de trail running en Bolivia

Te recomendamos