Plaza Guayarte alista reapertura, pero permiso de Bomberos sigue pendiente

El Municipio avanza en la reapertura de Guayarte, pero el permiso contra incendios aún está bajo prórroga

La reapertura de Plaza Guayarte en Guayaquil comienza a tomar forma, aunque el proceso todavía no está completamente regularizado. El espacio municipal volverá a operar de manera parcial mientras continúa el trámite del permiso contra incendios.

Para entender el escenario actual es necesario remontarse a junio de 2023, cuando el alcalde Aquiles Álvarez ordenó el cierre del sitio tras una recomendación de Gestión de Riesgos. En ese momento, el espacio, advirtió, no contaba con el permiso vigente del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

El permiso de Bomberos sigue en prórroga

Hoy la situación es distinta, aunque no del todo resuelta. Según Paola Cassis, directora de Plaza Guayarte, el trámite del permiso contra incendios “está con una prórroga”, proceso que actualmente gestiona el Municipio, ya que el espacio pasó a ser administrado por la empresa pública Parques EP.

Desde el inicio de la actual administración se gestionó la prórroga del permiso que no estaba vigente, afirmó la funcionaria.

Nuestra prórroga está vigente con Bomberos; desde que empezó la administración del alcalde porque no tenía. La prórroga sigue vigente.

Paola Cassis Directora Plaza Guayarte

Consultada sobre la demora en la regularización, Cassis reconoció que el proceso ha tomado tiempo, pero aclaró que existe una diferencia entre los permisos individuales de cada local comercial (contenedores) y el permiso integral que debe obtener la plaza como conjunto.

Gastronomía y comercio solo en el ala más activa

La actividad comercial regresará, pero únicamente en el ala que históricamente ha tenido mayor movimiento: la zona que colinda con la avenida Carlos Julio Arosemena, frente a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

El cierre de Guayarte en 2023 generó cuestionamientos sobre la administración anterior y sobre el estado de los permisos municipales. Ahora, con la administración bajo Parques EP, el Municipio busca retomar la operación del espacio, considerado estratégico por su ubicación y dinamismo comercial. Ese es otro reto.

El proyecto, además, incluyó la adecuación de 17 locales comerciales, la rehabilitación de siete piletas con iluminación sumergible y, una de las novedades, la instalación de césped sintético en la plazoleta.

