Shakira planea construir su propio estadio para cerrar su gira en España

La superestrella colombiana no quiere un final cualquiera para su gira mundial titulada Las mujeres ya no lloran. Shakira, sorprendió a su fanaticada al revelar que planea construir un estadio temporal en España para los conciertos con los que cerrará su tour.

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La artista adelantó que la obra está a cargo de la empresa de entretenimiento Live Nation, llevará el nombre de Estadio Shakira y el espectáculo contará con una puesta en escena que, según sus palabras, no se ha visto antes en España.

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Un cierre de gira a lo grande

Luego de su histórico concierto en México, la revelación se conoció durante un adelanto de una entrevista con la guionista y cómica española Henár Álvarez para la cadena RTVE, donde la intérprete de Acróstico explicó que está reservando sus presentaciones en el país europeo para el final de su tour.

Durante la entrevista, la cantante no quiso dar más detalles, pero anticipó que la idea es cerrar la gira con un espectáculo inolvidable donde promete tirar la casa por la ventana. Aunque todavía no se han confirmado fechas ni ciudades, la barranquillera adelantó que ofrecerá más de dos noches de conciertos en el país ibérico.

El lugar donde se llevará a cabo el show de La Loba aún no está confirmado, sin embargo, el recinto Iberdrola Music de Villaverde aparece como una de las opciones con mayores posibilidades para albergar el evento debido a que ya tiene experiencia acogiendo grandes festivales de Europa como el Mad Cool Festival.

Madrid, la capital de los grandes eventos

Mientras tanto, autoridades españolas ya han reaccionado a la noticia. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, calificó al futuro concierto como una grandísima noticia para la región, sus declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la presentación del Plan Cultura en Metro 2026-2028.

El funcionario también indicó que la capital Española en los últimos años se ha consolidado como un lugar de grandes e importantes eventos, ejemplificando aquello con el desarrollo de la Fórmula E, próximas competiciones de la Fórmula 1 y partidos de la NFL.

Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid Instagram @marianodepacoserrano

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Una gira que recorre el mundo

Las mujeres ya no lloran es la gira con la que Shakira promociona su álbum del mismo nombre, uno de los proyectos más importantes de su reciente etapa musical.

El tour que inició en Brasil en febrero de 2025 y desde entonces ha pasado por diversas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, se ha consolidado como uno de los espectáculos musicales más comentados sobre Shakira.

La artista también tiene programadas presentaciones en Medio Oriente, India y Egipto durante los próximos meses, ampliando el alcance global de la gira. Uno de los momentos más impactantes del tour ocurrió el 1 de marzo, cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México que, según cifras oficiales, reunió a más de 400.000 personas.

Copacabana es su próximo destino

El tour seguirá sumando recuerdos memorables antes de su cierre en Europa. El próximo 2 de mayo, Shakira dará un concierto gratuito en la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El evento promete convocar a cientos de miles de fanáticos de la cantante en uno de los escenarios al aire libre más emblemáticos de América Latina.

Un formato que ya se ha visto antes

La idea de construir un estadio temporal para grandes conciertos no es completamente nueva. En 2024 se construyó un recinto especialmente diseñado para los shows de Adele en Múnich, Alemania. El espacio al aire libre contó con una capacidad para 80.000 personas por noche y con grandes instalaciones de luces LED.

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