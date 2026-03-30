Uno de los abogados de Álvarez deja su defensa en el caso Triple A: las razones

Referencial. Sala de audiencias en diligencia judicial, en un contexto marcado por el caso Triple A.

El proceso judicial contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Triple A, sumó un nuevo episodio tras la renuncia de uno de sus abogados. Sin embargo, desde la defensa principal se insiste en que el caso sigue firme y sin alteraciones estratégicas.

Patricio Hidalgo López, quien integraba el equipo legal del burgomaestre, presentó su renuncia el pasado 25 de marzo. El jurista argumentó “motivos de conciencia”, señalando que tuvo conocimiento de hechos públicos relacionados con el proceso que no le fueron informados al momento de asumir la defensa.

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Ramiro García resta peso a la salida

Pese al impacto que podría suponer la salida de un integrante del equipo jurídico en medio de un proceso penal, el abogado principal de Álvarez, Ramiro García, descartó cualquier afectación real en la defensa.

“No conozco al abogado, pero está en su derecho”, afirmó García en su cuenta de X, marcando distancia con la decisión de Hidalgo y dejando claro que el equipo legal mantiene el control del caso.

El jurista enfatizó que la estrategia no ha cambiado y que el alcalde no se encuentra en estado de indefensión, pese a los ajustes internos.

Una salida por principios éticos

En su escrito, Hidalgo justificó su retiro apelando al Código Orgánico de la Función Judicial y a principios como la probidad y la lealtad procesal. Según indicó, su decisión responde a la aparición de información relevante que no le fue comunicada oportunamente.

El caso Triple A investiga una presunta red de comercialización irregular de combustible, uno de los procesos más delicados que enfrenta actualmente el alcalde.

El proceso sigue en marcha

Mientras la defensa se reconfigura, el calendario judicial avanza. La reinstalación de la audiencia de juicio está prevista para el 30 de mayo, una fecha clave en el desarrollo del caso.

Álvarez permanece en prisión preventiva en el centro de privación de libertad Del Encuentro y, además de este proceso, enfrenta otros dos frentes judiciales por presunta delincuencia organizada e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad.

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El calendario del caso Triple A

Mientras el equipo jurídico se reajusta, la justicia sigue su curso. La reinstalación de la audiencia de juicio está programada para el próximo 30 de mayo, fecha clave para determinar las responsabilidades en el esquema de distribución irregular de hidrocarburos.

Actualmente, Álvarez cumple prisión preventiva en el centro de privación de libertad Del Encuentro. Además del caso Triple A, el funcionario enfrenta otros dos frentes judiciales por presunta delincuencia organizada e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

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